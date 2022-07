SQDC : la succursale de Drummondville fermée jusqu’au 11 juillet

Comme 21 autres succursales dans la province, la succursale de Drummondville est en effet frappée par une grève illimitée déclenchée par les travailleurs du SCFP le 20 mai dernier.

Nous réduisons les horaires et nous en fermons certaines de manière temporaire, parce que vous savez, les gestionnaires qui assurent le service ont besoin d'un peu de répit , explique le porte-parole de la SQDC Fabrice Giguère.

Le syndicat affirme pourtant qu'un rapprochement au chapitre des salaires permettrait de renverser la vapeur.

L’employeur perd de l'argent à coût de millions de dollars alors que si l'argent était amené à la table, on serait sans doute déjà de retour au travail , martèle le président du local 5454 au SCFP , David Clément.

Selon lui, la dernière offre patronale de 17,46 $ l'heure est inacceptable.

Nous, on considère que les sociétés d’État au Québec devraient être un exemple en matière de conditions de travail. Actuellement, surtout avec la condition économique de la SQDC et la condition économique qu’on connaît avec l’inflation, le prix du gaz, de la bouffe et des logements, on considère qu’effectivement, un salaire en bas de 20 $ de l’heure est quelque chose de dérisoire pour une société d’État en santé financière comme la SQDC , indique-t-il.

La syndiquée Kimberly Dufaut croit d'ailleurs légitime de lutter pour un traitement similaire à celui offert à la SAQ . On aimerait bien ne pas avoir à se battre durant 60 ans pour avoir nos conditions et un salaire que l'on mérite amplement! , souligne-t-elle.

Quoiqu'il en soit, la SQDC rappelle que le dossier suit son cours avec l'aide d'un médiateur du ministère du Travail.

Nous n’allons pas négocier sur la place publique et nous allons garder le caractère confidentiel des échanges et conversations à la table prévue à cet effet. Notre objectif est toujours le même : arriver à une entente négociée à la satisfaction de toutes les parties concernées indique Fabrice Giguère.

Avec les informations de Jean-François Dumas