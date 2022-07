Winnipeg Transit reçoit plus d’un demi-milliard de dollars en investissements

Winnipeg Transit bénéficiera de 538 millions de dollars de la part des trois paliers gouvernementaux pour moderniser et électrifier son réseau de transport en commun.

Une centaine d’autobus électriques et 135 autobus au diesel seront achetés grâce à ces investissements. Un nouveau garage sera également construit pour remplacer celui du nord de la ville, qui date des années 1950.

Les investissements permettront aussi de remplacer 325 dispositifs de fixation pour fauteuils roulants dans des autobus déjà sur les routes en plus de modifier les équipements radio des véhicules par des systèmes de transports intelligents.

La Ville prévoit également la construction d'un corridor rapide pour le transport en commun, au centre-ville de Winnipeg.

L'un des objectifs du plan directeur du transport en commun est la construction d'un couloir rapide pour les autobus, au centre-ville. Photo : Plan directeur du transport en commun de Winnipeg

Un plan en voie de se réaliser

La Ville, avec l’aide du provincial et du fédéral, met ainsi en application son plan directeur du transport en commun qu’elle avait adopté au printemps 2021. Ce dernier proposait une réforme en profondeur du système de transport en commun de la ville.

Le plan donnait à la municipalité 25 ans pour réaliser ses objectifs.

« [L’électrification des transports] est l’une des priorités pour combattre les changements climatiques », affirme le maire de Winnipeg, Brian Bowman. Photo : Radio-Canada / Julien Sahuquillo

Pour le maire de Winnipeg, Brian Bowman, la modernisation du réseau de transport en commun s’avérait plus que nécessaire.

Winnipeg Transit a besoin d’être mis à jour depuis des générations. La mise en place du plan de remaniement transformera un réseau créé pour nos grands-parents en un réseau pour nos enfants et petits-enfants. , affirme-t-il.

Les gouvernements fédéral et provincial investissent respectivement environ 183,7 et 153 millions de dollars. La Ville déploie pour sa part plus de 122 millions de dollars.

Selon M. Bowman, il s’agit d'une des transitions vers le zéro émission les plus entreprenantes au Canada.

[L’électrification des transports] est l’une des priorités pour combattre les changements climatiques , ajoute-t-il.

Aucun contractant de confirmé

Le maire de Winnipeg n’a pas confirmé, jeudi, avec qui la Ville conclura les contrats pour l’achat des autobus promis. Il a toutefois laissé entendre que l’entreprise winnipegoise New Flyer pourrait les obtenir.