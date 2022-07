Les responsables du Festival Folk de Winnipeg impatients de retrouver le public

Après une interruption de deux ans en raison de la pandémie, les organisateurs et les bénévoles de l'emblématique Festival Folk de Winnipeg sont impatients d'accueillir à nouveau des milliers de festivaliers au parc provincial Birds Hill.

Le simple fait d'être à nouveau sur le site avec tous ces gens et d'écouter de la musique en direct, toute l'essence d'être là, je pense, est vraiment difficile à décrire , a souligné la directrice générale du festival, Lynne Skromeda.

Pourtant, lors des étapes de planification du festival de 2022, les organisateurs se sont demandé si les festivaliers seraient prêts à retourner à de grands rassemblements. Les ventes de billets ont finalement été excellentes, a-t-elle déclaré.

« Nous sommes à peu près à la fréquentation de ce que nous connaissions en 2018 et en 2019. Et 2019 a été notre meilleure année! » — Une citation de Lynne Skromeda, directrice générale du Folk Festival

Le festival s'attend à 76 000 visiteurs cette année.

Parce que le festival se déroule à l'extérieur et que les gens peuvent se disperser, un mandat de vaccination contre le COVID-19 pour les membres du public a été abandonné, explique la directrice.

Cependant, il reste en place pour le personnel, les bénévoles, les membres du conseil d'administration, les artistes, les invités des coulisses, les vendeurs et les médias.

Lynne Skromeda explique qu’ils ont voulu garder les artistes dans une atmosphère aussi sûre que possible, et ce sont eux qui interagissent le plus avec ces gens.

Une première, le festival a obtenu un permis d'alcool sur tout le site, ce qui permettra également aux gens de se disperser et de réduire l’affluence dans les tavernes du festival, a-t-elle mis de l’avant.

Retrouvailles entre bénévoles de longue date

Comme Lynne Skromeda, Candice Masters, bénévole du festival depuis plus de 40 ans, est ravie que l'événement soit de retour.

Mon cœur éclate de joie, beaucoup de câlins avec beaucoup de vieux amis , a-t-elle expliqué dans une entrevue, mercredi.

Candice Masters se décrit comme une rockeuse qui connaissait peu la musique folklorique lorsqu'elle a été forcée par sa sœur à venir faire du bénévolat pour la première fois il y a plus de quatre décennies.

C'était une histoire d'amour instantanée. C'était tellement magique, des gens tellement incroyables, une musique tellement fabuleuse , se remémore-t-elle.

Donnez-vous le privilège de découvrir tous les différents types de musique que vous pouvez avoir ici, car c'est l'une des choses qui fait revenir les gens , conseille la bénévole de longue date.

Alors, gardez l'esprit ouvert, promenez-vous, souriez aux gens et amusez-vous , poursuit-elle.

Avec plus de 70 artistes dans la programmation, Mme Masters a hâte de voir Dervish, un groupe de musique traditionnelle irlandaise.

Vous ne pouvez pas vous tromper avec de la bonne musique celtique , explique-t-elle, ajoutant que les rockeurs canadiens The Strumbellas et l'auteure-compositrice-interprète Judy Collins figurent sur sa liste personnelle de spectacles à ne pas manquer.

Candice Masters a remporté, cette année, le Glass Banjo Award, décerné par le conseil d'administration du festival à un bénévole qui a apporté une contribution importante au fil des ans.

Venez préparé

Le festival, qui met l'accent sur son environnement naturel, n’utilise pas le de produits insecticides.

Nous devons en quelque sorte vivre avec la situation telle qu'elle est. Nous recommandons simplement aux gens de se préparer , explique Lynne Skromeda.

Un insectifuge ou même des manches longues et des pantalons longs peuvent être utiles le soir, car c'est vraiment l'aube et la partie du crépuscule [où ils sortent] , poursuit-elle.

En ce qui concerne la météo, les prévisions prévoient des températures maximales de 27°C et 30°C au cours des prochains jours, avec un risque de pluie pendant les soirées et le dimanche.

Il faudra donc se préparer à toutes les éventualités, souligne la directrice du festival.

Avec les informations de Darren Bernhardt