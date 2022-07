Modification de la loi demandée pour protéger les pourvoiries de l’industrie forestière

Dans un communiqué de presse, la FPQ demande aux partis politiques de s’engager à modifier le Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (RADF) en vue des élections provinciales du 3 octobre prochain.

« Il existait autrefois un certain équilibre ainsi qu’un respect mutuel entre les secteurs de la foresterie et de la pourvoirie. » — Une citation de Extrait du communiqué de presse de la FPQ

La FPQ souhaite entre autres que le niveau de prélèvement des ressources soit balisé avec un taux durable. La Fédération suggère également que chaque exploitation forestière soit planifiée et adaptée aux différents territoires en tenant compte des pourvoiries et du réseau routier.

Sur la Côte-Nord

Sur le territoire de la Côte-Nord, on dénombre 32 pourvoiries ainsi que plusieurs entreprises forestières. La FPQ indique qu'à l'échelle du Québec, ce sont près de 400 pourvoiries qui sont touchées par ces relations avec l'industrie forestière qu'elle juge de plus en plus difficiles.

Le président de l’Association des pourvoiries de la Côte-Nord, Charles Pinard, craint de voir disparaître la faune et la flore abondantes, propres au secteur des villégiatures.

« On a besoin de la faune, on a besoin de la forêt, puis on a besoin de paysages pour que notre clientèle demeure dans nos pourvoiries, mais les compagnies forestières, elles, c'est le contraire. Plus elles coupent à grande échelle [...], mieux c'est. » — Une citation de Charles Pinard, président de l'Association des pourvoiries de la Côte-Nord

On a été conciliants, je pense qu’on s’est beaucoup plus adaptés à l’industrie forestière, mais je pense que l’inverse va devoir se faire éventuellement , stipule Charles Pinard.

La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, en vigueur depuis 2013, aurait mis des bâtons dans les roues pour trouver un terrain d'entente, selon le président.

« Il y a moyen quelque part de trouver un juste milieu et de ne pas toujours être à la remorque de l’industrie forestière. » — Une citation de Charles Pinard, président de l'Association des pourvoiries de la Côte-Nord

Il déplore que l'harmonisation entre les pourvoiries et l'industrie forestière ne se fasse pas en amont, mais plutôt toujours en réaction à des plans qui sont déjà établis.

Une « très bonne » relation avec les pourvoiries, selon Boisaco

Pour sa part, le président de la compagnie forestière Boisaco, Steeve St-Gelais, estime que la cohabitation avec les pourvoyeurs est somme toute bonne.

On a toujours le souci d'avoir une meilleure collaboration , affirme le président.

« Nous, on apprécie quand même cette dynamique-là. [...] Des relations cordiales et respectueuses. » — Une citation de Steeve St-Gelais, président de Boisaco

Tout n’est pas parfait comme on pourrait dire, mais il y a quand même cette volonté de concertation qu’on sent de la part des intervenants , soutient Steeve St-Gelais.

Il assure qu'un premier jet des plans de Boisaco est toujours présenté aux acteurs du milieu concernés, comme les pourvoiries, les ZECS et les clubs de motoneiges, où ces derniers ont la chance de s'exprimer. Les plans peuvent ensuite être modifiés par souci d'harmonisation.

Réponse du ministère

La FPQ croit que la mise en application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier par le gouvernement n’est pas respectée.

« À l’heure actuelle, c’est la mise en application par le MFFP de ce cadre légal déjà établi qui est problématique, et non l’esprit de la loi. » — Une citation de Extrait du communiqué de presse de la FPQ

[Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs] planifie les activités forestières de manière non durable pour les pourvoiries en sol québécois, tout en faisant fi des inquiétudes des entrepreneurs quant à l’avenir des territoires dont ils dépendent , peut-on lire dans le communiqué de la FPQ .

De son côté, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) soutient dans une réponse par courriel qu’il se dote d’outils efficaces qui contribuent au respect de ses obligations et [de ses] engagements .

Le MFFP ajoute que depuis 2010, le ministère a rencontré la Fédération une quinzaine de fois, pour discuter des enjeux des pourvoiries, visant de meilleures pratiques d’harmonisation des usages à mettre en œuvre .

Les différents plans d'aménagements forestiers sont quant à eux soumis à des consultations publiques regroupant les acteurs concernés, défend le ministère.

