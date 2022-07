L’essence beaucoup moins chère vendredi dans le Grand Toronto

Une semaine après la réduction de 5,7 cents de la taxe provinciale sur l'essence en Ontario, les prix à la pompe seront les plus bas des derniers mois, vendredi à Toronto, selon les spécialistes du secteur.

Jeudi, les prix ont diminué de 12 cents le litre et ils connaîtront vendredi une diminution supplémentaire de 3,5 cents , prévoit l'expert des prix de l'essence, Dan McTeague.

« Les prix ne dépasseront pas 1,77 $ le litre ici à Toronto, comme à Ottawa. » — Une citation de Dan McTeague, expert des prix de l'essence

Selon Dan McTeague, la faiblesse du dollar canadien face au dollar américain fait grimper le prix du litre d'essence de 35 cents en moyenne. Photo : Radio-Canada / CBC/Radio-Canada

Mais dès samedi, le prix pourra augmenter d'au moins 4 cents, projette Dan McTeague.

Nous allons retourner au-dessus de 1,80 $ samedi et cela va probablement continuer , dit-il. Il pense que cette barre pourra se maintenir jusqu’à la semaine prochaine.

Nous n'avons pas vu des prix de 1,75 $ ou 1,76 $ depuis le 15 avril et cela malheureusement ne durera pas , prévoit M. McTeague.

Jean-Thomas Bernard, professeur invité au Département de science économique de l'Université d'Ottawa, pense que les baisses observées jeudi et vendredi sont dues en grande partie à la réduction du prix de baril de pétrole à l'échelle mondiale.

Mercredi, on a observé une baisse énorme du prix de pétrole brut à l'échelle mondiale. Le prix a baissé d’environ 10 % et c’est peut-être par anticipation à cette baisse-là que le prix s’est ajusté à la pompe , explique-t-il.

Jean-Thomas Bernard, professeur invité au Département de science économique à l'Université d'Ottawa Photo : Radio-Canada

Dan McTeague estime que la nouvelle loi de la province sur la taxe sur l’essence donne un répit aux consommateurs. Une journée comme jeudi, si le gouvernement de l’Ontario n’avait pas baissé le prix à la pompe aurait payé 1,86 $ plutôt que 1,79 $ pour l’essence.

Jean-Thomas Bernard se dit surpris par la réaction des distributeurs de produits pétroliers à la nouvelle loi provinciale.

« Il y avait des doutes parce que les distributeurs sont libres de demander le prix qu’ils veulent. Les attentes étaient que, peut-être, ils ne feraient pas passer intégralement la réduction parce qu'il n’y a pas de mécanismes [de réglementation] prévus à cet effet » — Une citation de Jean-Thomas Bernard, professeur invité au Département de science économique de l'Université d'Ottawa

Dan McTeague espère que le gouvernement fédéral va emboîter le pas au gouvernement de l’Ontario, en allégeant aussi le taux de la taxe sur le carburant.