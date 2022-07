Les feux de forêt aux T.N.-O. gagnent du terrain

Six nouveaux feux de forêt ont été signalés entre mercredi et jeudi, dont trois ne sont pas maîtrisés. Malgré tout, les autorités affirment qu’aucune communauté n’est en danger.

Tous les incendies rapportés ces dernières 24 heures sont limités à la région du Slave Sud. Trois des récents feux ne sont pas encore circonscrits selon le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles (ERN).

Ces incendies comprennent un brasier à environ 14 kilomètres au sud de Fort Providence, un autre à environ un kilomètre au nord de la route 1, juste après la borne du kilomètre 210, et un autre à environ 36 kilomètres de Kakisa, à trois kilomètres à l'est de la route.

Même s’ils sont considérés comme non maîtrisés, le ministère note qu’aucune communauté, cabine ou infrastructure n’est pour le moment à risque.

Les équipes de pompiers font également face à deux nouveaux feux sur l'île Meridian, près de Fort Providence, l’un au nord, l’autre au sud.

Selon Mike Westwick, l'agent de communication des services de lutte contre les incendies du territoire, ERN estime que les équipes ont une bonne maîtrise du feu dans le sud de l'île et qu'ils ont fait des progrès significatifs sur le feu dans le nord.

Les autorités pensent que les six feux récents ont été causés par la foudre, mais Mike Westwick précise qu’un certain nombre d'incendies cette année sont directement imputables à l’activité humaine, ce qui constitue toujours un problème important pour tout service de lutte contre les incendies de forêt, car il s'agit d'incendies totalement évitables .

Il évoque notamment le récent feu près du lac Vee, à l’extérieur de Yellowknife, qui fait toujours l’objet d'une enquête pour en déterminer les causes. Les soupçons se portent toutefois sur des cartouches anti-ours.

ENR demande d’ailleurs à quiconque a des informations sur ce brasier, éteint depuis, de collaborer à l’enquête.

Des ressources déjà très sollicitées

Si M. Westwick reconnaît que plusieurs habitants sont inquiets de la proximité de certains feux, notamment celui qui brûle à 40 kilomètres de Wrigley, il affirme que la communauté n’est pas à risque et les équipes travaillent très dur à limiter l’élargissement de ce feu.

Les brasiers avaient causé mercredi la fermeture partielle de la route 1 entre le kilomètre 533 et le kilomètre 690, entre Fort Simpson et Wrigley pendant plusieurs heures. Elle a réouvert jeudi, tout comme le traversier de Ndulee, sur le fleuve Mackenzie, qui a pu reprendre du service pour déplacements dans les deux sens, nord et sud.

Jeudi matin, il y avait 65 feux actifs aux Territoires du Nord-Ouest. Au total, depuis le début de la saison, 96 incendies de forêt ont été signalés répartis sur plus de 1300 kilomètres carrés.

Le territoire va faire face à des conditions météorologiques extrêmes dans les jours à venir, plusieurs communautés étant déjà sous le coup d’avertissement de chaleurs.

Les ressources étant déjà très sollicitées, Mike Westwick demande aux résidents ténois de faire tout ce qu'ils peuvent pour éviter d'ajouter au fardeau des équipes de lutte contre les feux de forêt.

Environnement Canada a également publié des bulletins spéciaux de qualité de l’air pour Délı̨nę, Fort Providence, Kakisa, Fort Resolution, Norman Wells, Tulita; la région du Slave Nord, dont Wekweètì, Whatì et Behchokǫ; Fort Smith et la réserve de Salt River; Wrigley la zone de Yellowknife.

Les bulletins indiquent que la fumée des feux de forêt est à l'origine d'une mauvaise qualité de l'air et d'une visibilité réduite en raison des concentrations élevées de particules fines dans l'air.

Une carte des prévisions de fumée de feux de forêt pour l'Amérique du Nord est disponible en ligne  (Nouvelle fenêtre) (en anglais). Elle a été créée par les gouvernements albertain et britanno-colombien, avec le soutien de plusieurs agences gouvernementales.

Avec les informations de CBC