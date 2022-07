Éoliennes : opération séduction dans la péninsule de Port-au-Port

Trois réunions publiques ont eu lieu mercredi à Stephenville et dans la péninsule de Port-au-Port, où la firme World Energy GH2 vise à construire 164 éoliennes et utiliser l’énergie pour produire de l’hydrogène vert et de l’ammoniac.

Le directeur de World Energy GH2, John Risley, s’est voulu rassurant en répondant aux questions de résidents visiblement inquiets. Ces derniers ont dressé une longue liste de préoccupations allant du bruit des turbines jusqu’aux impacts sur les animaux et les cours d’eau.

Face aux critiques, John Risley s’engage à payer le déplacement d’un comité de 10 représentants de la péninsule, qui voyageront en Ontario et verront de leurs propres yeux les impacts visuels et sonores d’un parc éolien.

On n’a rien à vous cacher. On veut travailler avec vous , affirme le milliardaire néo-écossais pendant une réunion de presque deux heures à Cap Saint-Georges, devant une vingtaine de représentants de la ville et des districts de services locaux avoisinants.

John Risley promet 2500 emplois directs et indirects liés à la construction et à l’entretien du mégaprojet. Au moins 100 emplois permanents seraient créés, dont 50 postes basés dans la péninsule. La compagnie payerait la formation des résidents pour acquérir les compétences nécessaires.

On veut que les emplois qu’on crée aillent aux gens de la région et on est préparés à payer des incitatifs importants aux gens qui travaillent pour nous , ajoute John Risley.

Une carte de la péninsule de Port-au-Port. Les points rouges représentent l'emplacement des éoliennes proposées par le groupe World Energy GH2. Photo : Gracieuseté - World Energy GH2

On a été complètement pris de court

Lors des rencontres publiques, plusieurs résidents ont posé des questions sur la distance entre les maisons et les éoliennes, ainsi que les impacts potentiels sur la faune et la flore.

D’autres participants se sont dits déconcertés par l’ampleur du projet, qui fait l’objet d'une évaluation environnementale à l’heure actuelle, et aussi déçus qu’ils aient pris connaissance du projet dans les médias.

World Energy GH2 avait rencontré les dirigeants de certaines municipalités de la région en mai, mais avant mercredi, ils n'avait pas consulté les districts de services locaux, qui représentent plus de la moitié des 4500 résidents de la péninsule.

Ça va être difficile pour les gens de vous faire confiance , a lancé une participante à la réunion de Cap Saint-Georges. On a été complètement pris de court. [...] Vous êtes ici maintenant, mais c’est presque trop tard. Vous aurez beaucoup de travail à faire pour convaincre les gens.

L’ancien propriétaire de Clearwater Seafoods affirme que seulement une éolienne sur 164 se situerait à moins de 1 km d’un bâtiment. Il affirme aussi que si une municipalité s’oppose à la construction d’une éolienne, World Energy GH2 serait prêt à modifier son plan, en soulignant que la demande doit être raisonnable .

« Je vous promets que je vais vous écouter. Je ne peux rien vous garantir, mais il nous reste une année avant de lancer la construction. Il nous reste du temps pour s’en parler. » — Une citation de John Risley , directeur de World Energy GH2

Il semble que le gouvernement provincial n'a aucune réglementation encadrant la distance entre les éoliennes et les résidences. Le ministère de l’Environnement et du Changement climatique refuse de répondre à nos questions depuis le début de la semaine.

Quels impacts sur l'eau et les animaux?

John Risley promet aussi que le projet n’aurait aucun impact sur l’approvisionnement en eau des résidents. Il affirme que les résidents pourront circuler librement sur les routes d'accès construites pour installer et entretenir les éoliennes.

World Energy GH2 a commandé en juin une évaluation de la firme d’ingénierie Stantec concernant les impacts potentiels auprès des oiseaux, des chauves-souris et des plantes. Un chercheur de l’Université Memorial a soulevé plusieurs craintes, la semaine dernière, concernant les risques pour les oiseaux de proie de la péninsule.

Début de production en 2024

John Risley espère lancer les travaux l’an prochain et la production d’hydrogène en 2024. Deux autres parcs éoliens de la même taille sont aussi prévus dans les collines Lewis, au nord de Stephenville, et dans la région de Flat Bay, au sud de la ville.

Selon M. Risley, la firme norvégienne DNB s’occupe du design des éoliennes, qui mesureraient environ entre 100 mètres et 200 mètres de hauteur. La compagnie américaine Barr sera responsable des fondations utilisées pour ancrer les structures au sol.

L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada participe au projet et World Energy GH2 dit avoir déjà trouvé un acheteur pour l’hydrogène et l'ammoniac qui seraient produits : le gouvernement allemand.

World Energy GH2 est un regroupement de quatre compagnies : CFFI Ventures, World Energy, Horizon Maritime et DOB-Academy.

Le projet est évalué à 2,7 milliards de dollars.

L’évaluation environnementale de la province se poursuit. Les résidents ont jusqu’au 27 juillet pour faire part de leurs commentaires. Le ministre de l’Environnement a jusqu’au 5 août pour prendre sa décision.