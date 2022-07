Une enquête ouverte après un déversement d’huile sur un esker

Des rebuts de pièces mécaniques incendiés incluant des tuyaux hydrauliques, des filtreurs à l’huile et des cannes d’huile usagées ont causé le déversement d’huile dans la sablière située sur le chemin Vézeau, dans le quartier de Saint-Maurice-de-Dalquier, à Amos.

La MRC d’Abitibi a interpellé la Sûreté du Québec, qui a entamé une enquête afin d’identifier le ou les responsables du déversement.

La directrice du Service de l’aménagement, Mélanie Falardeau, affirme que la MRC d’Abitibi a amorcé des travaux pour tenter de contenir la propagation des matières dangereuses dans l'esker situé sous le site.

Ce qui était liquide a été pompé pour éviter qu’il y ait une plus grande infiltration dans le sol et ensuite, on a procédé à l’excavation , indique-t-elle, en précisant qu'il s'agit d'un esker isolé de celui à Saint-Mathieu-d'Harricana.

En analyse

Le sable contaminé a également été extrait. Des échantillons de sol ont aussi été prélevés pour analyse afin de savoir s'il faut y retourner pour effectuer des travaux d’excavation.

C’est certain que s’il y a une infiltration et que ça touche une nappe d’eau souterraine, ça peut avoir des impacts beaucoup plus grands parce que l'eau bouge , souligne Mélanie Falardeau.

Plusieurs déchets ont été retrouvés à l'abandon dans la sablière. Photo : Gracieuseté de Mélanie Boyer

On souhaite d’ailleurs sensibiliser la population à l’importance de protéger les milieux naturels.

Aujourd’hui, il n’y a plus de raisons pour les gens de faire ça, ce sont tous des produits qui peuvent être récupérés chez différents récupérateurs. On ne peut pas laisser passer cette situation-là , affirme Mélanie Falardeau.

Celle-ci invite toute personne détenant des informations relatives à ce déversement à communiquer avec la MRC d'Abitibi. Les informations demeureront confidentielles.