De passage dans la région Éric Duhaime réitère son soutien à la relance de GNL Québec

Il explique sa position sur le projet d’usine de liquéfaction de gaz naturel par le besoin d’être autosuffisant le plus possible sur le plan énergétique, une nécessité mise en lumière par la guerre en Ukraine, avance-t-il.

Plusieurs acteurs de la Haute-Côte-Nord s’inquiètent toutefois de l'impact négatif qu'il pourrait avoir sur l'environnement. L'année dernière, plusieurs élus de la région s'étaient dits soulagés de l'abandon du projet en mars.

« Je m’inquiète de voir le premier ministre Legault céder devant les lobbies environnementaux. » — Une citation de Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec

Pour l’aspirant premier ministre, le prolongement de la route 138 va de pair avec l’exploitation des ressources naturelles. La route, il faut qu’elle serve à quelque chose. [Le Parti conservateur du Québec] a un parti pris pour le développement des ressources. C’est ça qui est important, parce que c’est ça qui finance et sert à justifier ces projets-là.

Jeudi matin à Baie-Comeau, Éric Duhaime a annoncé la candidature de Marie-Renée Raymond dans la circonscription de René-Lévesque pour les élections provinciales. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

M. Duhaime suspendrait aussi la taxe provinciale sur l’essence s’il était élu. La taxe n’a plus de bon sens , selon lui, pendant que le prix d’essence s’élève à plus de deux dollars le litre. Les gens qui se promènent sur la Côte-Nord, c'est pas parce qu'ils veulent polluer. Ils n'ont pas le choix entre le métro et prendre la voiture. Il faut arrêter de penser que consommer de l’essence c’est nocif , dit-il.

Le chef conservateur se dit aussi favorable à la construction d'un pont sur le Saguenay.

Il est dans la région pour présenter ses deux candidats nord-côtiers, soit Marie-Renée Raymond dans René-Lévesque et Roberto Stéa dans Duplessis.