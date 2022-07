50 000 $ en contravention de la Ville de Sherbrooke pour le propriétaire de l’hôtel Albert

La Ville de Sherbrooke a maille à partir avec l'entreprise Gestion Grand International, propriété de Lionel Cuggia et de son père Gérard Cuggia, depuis plusieurs années concernant cet immeuble que plusieurs considèrent comme à l’abandon.

La Ville reproche notamment aux Cuggia de ne pas avoir barricadé les entrées de l’édifice et de ne pas avoir installé une clôture pour rendre le bâtiment de la rue Gordon, au centre-ville de Sherbrooke, inaccessible.

Aussi, la Ville les somme depuis plusieurs années de ne pas laisser de débris combustibles sur le terrain et de ramasser les déchets qui y traînent. Finalement, on leur reproche de ne pas maintenir le bâtiment en bon état, ce qui cause un préjudice esthétique au voisinage.

Selon les documents obtenus par la Loi d'accès à l'information, les derniers constats d’infraction ont été délivrés en février dernier. Les montants réclamés varient entre 590 $ et 5000 $. Au total, 49 145 $ sont réclamés à Lionel et Gérard Cuggia.

Le balcon de la maison est en piteux état. Plusieurs planches manquent et l'escalier ne rejoint aucun plancher. Photo : Radio-Canada / Adrianne Gauvin-Sasseville

Des correctifs majeurs exigés depuis... sept ans

En 2015, des correctifs majeurs à apporter au bâtiment ont été demandés aux propriétaires. Par exemple, on exigeait que les soffites soient refaits, que les garde-corps soient réparés et que la toiture soit remise à neuf.

Un an plus tard, un certificat d’autorisation leur a été délivré pour procéder aux réparations. Un inspecteur de la Ville de Sherbrooke s'est rendu sur place en septembre 2017, soit deux ans plus tard. Il a constaté qu'aucun travaux n’avaient été effectués.

Par courrier recommandé, la Ville a donc sommé Lionel et Gérard Cuggia d’effectuer les travaux nécessaires sur la propriété afin de la maintenir en bon état, et ce, dans les 30 jours . Sept mois plus tard, une nouvelle inspection municipale permet de constater que les travaux promis n’avaient toujours pas été réalisés. On exige alors que le tout soit réglé dans les 60 jours.

Quatre ans plus tard, selon les constatations faites par Radio-Canada Estrie au cours des derniers jours, aucun déchet ne se trouvait sur le terrain. Les entrées ne sont toutefois pas toutes barricadées, l’escalier menant au balcon de l’étage est instable, plusieurs planches manquent au balcon, le revêtement extérieur n'est pas réparé et des fils électriques pendent du mur, entre autres.

Le bâtiment a été acheté en 2008 par l'entreprise de Lionel Cuggia au montant de 120 000 $. Depuis, il a été laissé à l'abandon. Aujourd'hui, selon l'évaluation de la Ville de Sherbrooke, l'édifice vaut 100 $. Photo : Radio-Canada / Adrianne Gauvin-Sasseville

Au fil des années, plusieurs mises en demeure ont été envoyées par les avocats de la Ville de Sherbrooke demandant aux propriétaires de corriger la situation.

La Ville de Sherbrooke n'a pas voulu confirmer à Radio-Canada Estrie si MM. Cuggia avaiet payé les nombreux constats reçus. Une vérification faite sur le site de la Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ) n'a permis de retrouver aucun jugement émis à l'encontre des délinquants propriétaires.

L'Administration municipale n'a pas voulu nous dire si de nouveaux recours juridiques allaient être entrepris par la Ville de Sherbrooke à l'encontre des Cuggia.

Des fenêtres sont cassées et ne sont pas barricadées. La preuve que des squatteurs visitent l'endroit selon le voisin, André Lavoie. Photo : Radio-Canada / Bertrand Galipeau

En route vers une démolition?

Par téléphone, Lionel Cuggia soutient qu'il rend les armes dans ce dossier. Une demande à la Ville de Sherbrooke serait sur le point d'être faite pour qu'il puisse procéder à la démolition de la demeure, malgré qu'elle soit classée patrimoniale.

C'est d'ailleurs pour cette raison que M. Cuggia souhaitait garder la maison : il se dit être un amoureux du patrimoine .

Selon le rôle d’évaluation de la Ville de Sherbrooke, si le terrain est évalué à 50 500 $, l’édifice, lui, vaut 100 $. L’entreprise Gestion Grand International Inc. a acheté le bâtiment en 2008 au montant de 120 000 $. Des préavis de vente pour défaut de paiement de l’impôt foncier ont été signifiés en 2018 et 2020. Les taxes municipales ont toutefois été payées avant que la Ville aille de l’avant avec la vente de l’immeuble.

Il y a à peine un mètre qui sépare les deux demeures, ce qui inquiète grandement André Lavoie si un incendie venait qu'à éclater. Photo : Radio-Canada / Bertrand Galipeau

Un voisin exaspéré

À quelques pas de la maison abandonnée de Lionel Cuggia se trouve l'immeuble locatif d'André Lavoie. Des dizaines de fleurs ornent le terrain avant, le gazon est fraîchement coupé, la peinture est neuve, le balai vient d'être passé sur le trottoir entre la rue et l'entrée : bref l'endroit brille comme un sou neuf.

André Lavoie, est au désespoir concernant l'état de l'immeuble de son voisin. Photo : Radio-Canada

M. Lavoie pousse un soupir d'exaspération en regardant l'état du bâtiment voisin. Selon lui, l'endroit est abandonné depuis une dizaine d'années. Au-delà du préjudice esthétique, il a peur. L'isolation qu'il y a là-dedans, c'est du bran de scie. Ça brûle comme rien. Il y a de gros dangers. Ça m'inquiète. La bâtisse est collée sur la mienne. Elle est à quatre pieds (1 mètre). L'incendie pourrait se propager rapidement. Il y a des éléments qui peuvent facilement brûler là-dedans , s'inquiète-t-il.

« Je m'attends à une catastrophe un jour ou l'autre. Ça risque d'arriver. » — Une citation de André Lavoie, voisin du 43-45, rue Gordon

Pour lui, il ne fait aucun doute que des gens viennent dormir illégalement dans la maison. C'est 12 mois par année. Il y en a l'hiver, dans toutes les saisons. Il y a en qui font des partys. Cette propriété est vide. Elle attire donc des bibittes à quatre pattes et des bibittes à deux pattes. Celle à quatre pattes, il y a des mécanismes pour les éloigner. Les autres, à deux pattes, c'est plus difficile. Ils font du dommage.

André Lavoie souligne au passage qu'avoir un tel voisin a des conséquences inattendues. C'est un casse-tête pour l'assurance. C'est là que je me suis aperçu que j'ai des droits qui ont été brimés à cause de mon voisin. La compagnie d'assurance regarde le risque et elle considère que le risque à côté de chez nous est très élevé. C'est plus difficile d'obtenir une couverture pour un prix décent. Je suis rendu à l'étape de prendre des recours.

Les deux édifices voisins, situés rue Gordon, sont à l'opposé : l'un est complètement abandonné, l'autre est entretenu avec minutie. Photo : Radio-Canada / Bertrand Galipeau

Aucun désir de vendre

À bout de solution, M. Lavoie soutient avoir offert à quelques reprises à Lionel Cuggia d'acheter sa bâtisse. C'est une fin de non-recevoir. Il n'est pas intéressé à vendre. Il ne veut pas expliquer pourquoi.

Il implore maintenant les élus de faire leur travail dans son dossier qui a trop duré . Je ne veux pas me chicaner avec mes voisins, mais la Ville a un rôle à jouer. J'espère qu'elle va intervenir. J'ai aucun pouvoir sur cet individu. La Ville a le pouvoir de mettre la pression sur ce propriétaire. [...] Mais, ça prend une volonté politique. Le dossier traîne depuis sept ans. Il y a quelqu'un quelque part qui se traîne les pieds.

« Est-ce que c'est le futur de Sherbrooke ça? C'est dégueulasse. Faites de quoi. » — Une citation de André Lavoie, voisin du 43-45, Gordon

Le conseil municipal du secteur, Raïs Kibonge est au fait de la situation qui dérange énormément dans le quartier. C'est un dossier qui est très problématique. C'est le symptôme d'une situation que l'on trouve un peu partout dans la ville. On aimerait mieux encadrer ça, comme ça se fait à Montréal. C'est quelque chose sur laquelle il faut se pencher [pour avoir plus de pouvoir].

Le conseiller municipal, Raïs Kibonge, discute avec le voisin du bâtiment laissé à l'abandon, André Lavoie. Ce dernier attend depuis 2008 que la situation se règle. Photo : Radio-Canada / Marie Eve Lacas

« La situation a trop duré et c'est pourquoi on s'y penche maintenant pour pouvoir réglé ça à long terme. » — Une citation de Raïs Kibonge, conseiller municipal du Lac-des-Nations

Avec la collaboration de Marie Eve Lacas.