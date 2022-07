Autre retard dans les appels d’offres du Centre régional des générations de Caraquet

Le processus est passé de mars à mai, avant d’être déplacé en juin pour se fixer ensuite au 7 juillet. Cette fois, la Ville annonce un nouveau report d’une semaine, soit au 14 juillet.

Le maire Bernard Thériault croit toujours que, malgré ces délais répétés, la première pelletée de terre de ce centre sportif multifonctionnel évalué à plus de 19 millions $ sera levée en août et qu’on coupera le ruban d’inauguration à l’hiver 2024.

Ces quelques semaines de retard ne suscitent pas d’inquiétude , a-t-il assuré. C’est même à notre avantage.

Cet avantage dont il parle concerne le coût des matériaux de base de la structure. Depuis quelques semaines, le prix de l’acier à la sortie de la fonderie serait en forte baisse. Reste à savoir si cela aura des répercussions sur le prix vendu aux entreprises de construction.

« On remarque une tendance à la baisse sur tout ce qui touche l’acier. On nous a parlé de 30 %, mais on s’est probablement emballé. C’est certainement moins que ça. Même avec ce nouvel élément, il est impensable de croire que nous irons en bas de 19 millions $. Nous n’avons pas assez d’indications pour savoir si cette baisse de prix va se refléter sur notre projet. »