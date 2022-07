Les premières crêpes volent pour le Stampede de Calgary

Le Stampede de Calgary a commencé jeudi matin, de façon non officielle, par un petit déjeuner aux crêpes appelé First Flip Stampede Pancake Breakfast. Musique country, pancakes, « yahoos » et chapeaux de cowboy étaient au rendez-vous sur l’avenue Stephen entre la 1re Rue et la rue Centre.

Le premier ministre, Jason Kenney, la mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, et la cheffe de l’opposition néo-démocrate, Rachel Notley, étaient de la partie.

Je suis ravie parce que l’année dernière c’était un petit Stampede on peut dire et cette année c’est le grand Stampede , a lancé Jason Kenney. C’est une tradition bien enracinée dans notre histoire, c’est une célébration.

« La période de Covid [ a créé des divisions], mais le Stampede est un moment rassembleur. » — Une citation de Jason Kenney, premier ministre de l’Alberta

Il ajoute que le retour du Stampede est une bonne nouvelle pour l’industrie touristique qui a été lourdement touchée par la pandémie. Il y a toujours un peu de business à côté du Stampede , fait-il remarquer.

Le premier ministre, Jason Kenney (au centre) et la mairesse de Calgary, Jyoti Gondek (en bas à gauche), étaient présents au First Flip Stampede Pancake Breakfast jeudi matin. Photo : Radio-Canada / Lounan Charpentier

Pour sa part, Rachel Notley a exprimé son excitation face au retour de l'événement.

Voir tout le monde et sentir l’énergie, être tous ensemble, c’est vraiment sensationnel , a-t-elle dit.

Il s’agissait du premier First Flip Stampede Pancake Breakfast pour Jyoti Gondek en tant que mairesse.

Tout le monde passe un bon moment [...] Ceux qui sont dans différents secteurs, au gouvernement et dans l’économie, ont la possibilité d'échanger. C’est vraiment formidable à quel point 10 jours de rassemblement dans une ville merveilleuse comme la nôtre peuvent permettre de nombreux échanges.

Selon elle, le festival apporte 366 millions de dollars à l'économie canadienne et environ 250 millions directement à la province.

Encore plus fou que d’habitude

Le déjeuner était aussi l’occasion pour plusieurs visiteurs de marquer le début des festivités.

Ça fait maintenant 7 ans que c’est une petite tradition de venir tous les ans en équipe [entre collègues] à un déjeuner Stampede , a raconté Olga Gordon.

C’est important parce que ça nous met dans l’ambiance de la période la plus estivale de la ville et en même temps ça nous fait un moment [pour se retrouver en] équipe. Puis, c’est vraiment l’occasion de voir la ville qui commence à s’animer.

Selon elle, le Stampede 2022 sera encore plus fou que d’habitude .

Ça fait deux ans que j’ai l’impression de ne pas en avoir eu donc là j’ai toutes mes énergies de Stampede accumulées et qui attendent juste de sortir et de faire la fête, profiter, découvrir de nouveaux artistes et aller voir des rodéos. Je pense qu’on est beaucoup dans cet [état d’esprit]-là, donc je pense que ce sera un Stampede assez fou , a-t-elle confié.

Le défilé

Le Stampede commence de façon officielle vendredi matin avec le traditionnel défilé. Ce dernier sera mené par l'acteur américain Kevin Costner.

Le parcours de deux heures commencera au coin de la 9e Avenue et de la 3e Rue sud-est et comprendra au moins 25 chars allégoriques, des fanfares et des chevaux.