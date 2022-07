Une francophone de Wilmot se prépare à accueillir une famille ukrainienne

C'est un village qui va les aider, ce n’est pas juste moi , confie la retraitée des forces canadiennes.

Elle s'apprête à aller chercher une famille de quatre personnes pour les héberger dans sa maison à Wilmot, un village campagnard de la vallée d'Annapolis.

Une mission qui vient avec son lot de défis, surtout à cause de la distance entre les services, mais ce n'était pas assez pour la décourager.

La mère monoparentale a acheté une maison à l’automne 2020 avec un appartement séparé pour accueillir sa mère. Le projet n’a pas duré parce que sa maman ne parle pas l’anglais et elle s’est retrouvée très isolée.

Julie Rousseau s’est donc tournée vers d'autres projets, et au printemps, l'aide aux réfugiés ukrainiens a attiré son attention.

« Il n’y avait rien à faire avec ma grosse maison jusqu’à ce que l’Ukraine ait des problèmes et je me suis dit que je pourrais peut-être accueillir des Ukrainiens. » — Une citation de Julie Rousseau

Une nuit, alors qu’elle faisait de l'insomnie, elle s’est enregistrée sur des sites web qui tentent de venir en aide aux Ukrainiens. Puis, elle a reçu un message d’une famille qui cherchait une place où rester.

Elle a tout de suite accepté de les héberger, mais il lui manquait quelques lits. Il lui manquait aussi de place dans sa voiture pour transporter sa famille et sa nouvelle famille ukrainienne dans un secteur où le transport en commun est très limité.

Je suis mère monoparentale, donc dans la vie, j’ai appris à demander de l'aide, il ne faut pas attendre, il faut demander , dit Julie Rousseau.

Sur les médias sociaux, elle a donc écrit plusieurs annonces pour tenter de trouver des gens prêts à aider pour le covoiturage, pour remplir de la paperasse, ou pour enseigner l’anglais à la famille.

Elle cherchait des gens prêts à donner de leur temps ou des meubles pour accueillir une mère, un père, un garçon de 17 ans et une fille de 11 ans.

Il y a des gens qui ont offert de la literie ou de la vaisselle, et j’ai deux personnes qui m’ont écrit qui veulent offrir de la nourriture et qui ont offert de cuisiner des petits plats et ça fait vraiment mon affaire , admet Julie Rousseau.

Larry et Jan McCabe ont beaucoup de meubles et comme ils déménagent dans un appartement cet automne, ils sont heureux d'aider la famille ukrainienne qui arrivera à Wilmot. Photo : Radio-Canada / Rebecca Martel

Certains ont offert des bicyclettes et des outils pour la nouvelle famille et Larry et Jan McCabe ont offert des meubles.

« Si on était plus jeune, on les aurait invités chez nous, mais on est trop vieux, alors on les aide comme on peut! » — Une citation de Jan McCabe, retraitée

Le couple âgé a vendu sa grande maison ancestrale de Bridgetown et s’apprête à déménager cet automne dans un appartement de Kingston. Ils doivent donc se départir de la plupart de leurs biens et ils offrent une table, des lits, des fauteuils et une télévision à la famille ukrainienne.

On est toujours heureux de donner parce qu’on a beaucoup reçu dans notre vie , affirme Jan McCabe.

Je regarde tout ce qu’on a et ce ne sont que des choses qui ne serviront plus quand on va mourir , remarque son mari Larry McCabe.

Julie Rousseau a même trouvé quelqu’un prêt à entreposer les meubles en attendant que la famille trouve son propre chez soi, ce qui risque de prendre un certain temps.

Elle s’attend à les héberger durant au moins six mois, mais elle est consciente que la rareté des logements risque de les faire rester chez elle pendant environ un an.

Heureusement, elle peut compter sur tout un réseau de gens prêts à l’appuyer dans sa démarche.