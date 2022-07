Retour du Bluesfest d’Ottawa après deux ans d’absence

De grands noms de l'industrie, dont Alanis Morissette, faisaient partie de la programmation, en 2020, mais le festival a dû être annulé en raison de la pandémie. Elle sera de la partie cette année et occupera la plus grande scène, ce dimanche.

Parmi les autres têtes d'affiche, on retrouve Rage Against The Machine, Marshmello, Luke Combs, Three Days Grace, Sum 41, Aexis on fire et TLC.

Pour la première journée du festival, Alessia Cara et Sarah McLachlan se succéderont sur la scène RBC, à 19 h 30 et 21 h 30, respectivement.

Le Bluesfest commence jeudi 7 juillet et se tiendra jusqu'au 17 juillet. Photo : Radio-Canada / David Bates-Taillefer

Pour les gens qui s'étaient procuré des billets pour la mouture de 2020, toutes les informations se trouvent sur le site du Bluesfest (Nouvelle fenêtre) . Selon la catégorie du billet, il sera possible d'accéder aux spectacles de cette année.

Via Twitter, OC Transpo a d’ailleurs annoncé la gratuité du transport en commun pour les festivaliers. Il suffit de montrer son bracelet ou son laissez-passer au chauffeur pour accéder aux autobus, au train léger ou aux services de Para Transpo.

En 2021, l'équipe derrière le Bluesfest et le CityFolk a organisé une plus petite version des deux festivals pour les clients entièrement vaccinés, au parc Lansdowne. La programmation était entièrement composée de groupes et d'artistes canadiens.

Les organisateurs ont d'ailleurs fait une place importante aux artistes canadiens, encore cette année.

Côté circulation, la Commission de la capitale nationale (CCN) a indiqué que la promenade Sir-John-A.Macdonald sera fermée à la circulation automobile entre la rue Booth et l'avenue Parkdale pour toute la durée du Bluesfest, de 17 h à 23 h 59, en semaine, et de 16 h à 23 h 59, la fin de semaine.