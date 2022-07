Fonderie Horne : Legault prêt à investir, mais seulement une portion des coûts

Afin de diminuer ses émissions d’arsenic et autres contaminants dans l'air à Rouyn-Noranda, la Fonderie Horne doit effectuer des travaux qui pourraient coûter jusqu’à un demi-milliard de dollars, selon son directeur général, Claude Bélanger.

À cette étape-ci, on parle de plusieurs centaines de millions de dollars. On se rapproche de la moitié du milliard , a affirmé M. Bélanger, mercredi.

L’entreprise souhaite que le gouvernement investisse pour la soutenir dans ses démarches. François Legault a indiqué que ce serait possible, mais que la fonderie devra assumer la majeure partie des coûts.

« Il y a à la Fonderie Horne 650 emplois bien payés. Donc, ces emplois amènent des revenus en impôts au gouvernement du Québec. Est-ce qu’on est prêts à redonner de l’aide pour l’équivalent d’une partie de ces vraies retombées? Bien sûr, mais la majeure partie du montant devra être payée par l’entreprise. » — Une citation de François Legault

Claude Bélanger assure que la fonderie s’engage à mener des travaux pour réduire ses émissions.

On a débuté des processus d’ingénierie, etc. On est donc vraiment pleinement engagés, mais en même temps, on se doit de travailler en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes , a-t-il signalé.

Le projet VELOX vise notamment à réduire la génération d’émissions fugitives lors de la production du cuivre. Photo : Radio-Canada / Mathieu Ouellette

Le premier ministre Legault a souligné que l’entreprise devra se conformer à la norme qui sera établie par la direction de la santé publique.

Cent nanogrammes, c’est beaucoup trop élevé. Oui, en bout de ligne, c’est le gouvernement qui va décider, mais sur recommandation de la santé publique. On va prochainement fixer un niveau, et là, l’entreprise aura deux choix : ou elle ajuste ses façons de produire pour respecter la nouvelle norme ou elle ne pourra pas opérer , a prévenu M. Legault.

La Fonderie Horne mise notamment sur le projet Velox, une usine pilote qui teste un nouveau procédé de production du cuivre, afin de réduire ses émissions.

L’idée d’une action collective

L’idée d’intenter une action collective en lien avec les rejets de particules polluantes par la Fonderie Horne a été évoquée hier lors de l’assemblée publique organisée par le mouvement Mères au front.

Une étudiante en droit de Montréal a approché le mouvement citoyen, afin qu’il invite les gens vivant avec des problèmes de santé respiratoire à la contacter. Les informations collectées auraient donc pour but de déterminer si une action collective est envisageable.

La co-porte-parole de Mères au front Rouyn-Noranda, Johanne Alarie, tient à préciser l’implication du mouvement dans la démarche de l’étudiante.

On s’entend, c’est uniquement exploratoire pour l’instant. Ce n’est pas initié par Mères au front Rouyn-Noranda. On est une courroie de transmission des coordonnées de la personne qui explore l’idée d’un recours collectif , explique-t-elle.

La co-coordinatrice du mouvement citoyen Mères au front, Johanne Alarie. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Action collective ou recours collectif? Les termes action collective et recours collectif sont considérés comme des synonymes dans la majorité des ouvrages québécois et canadiens, et ils sont généralement employés indifféremment dans le milieu juridique et la population en général. Toutefois, selon l'Office québécois de la langue française, le terme action convient mieux que le terme recours pour désigner ce moyen de procédure, et il faudrait donc privilégier l'action collective ou action de groupe. Le terme action collective a d'ailleurs remplacé le terme recours collectif dans les nouvelles versions du Code de procédure civile et du Code civil du Québec.

L’avocat criminaliste à la retraite, Marc Lemay, a également fait une mise en garde concernant une éventuelle demande d’action collective. Advenant que le gouvernement Legault et la Fonderie Horne soient impliqués dans une telle démarche, ils ne se prononceront plus sur l’enjeu de la qualité de l’air à Rouyn-Noranda, selon lui.

À partir du moment où vous êtes devant le tribunal et que vous avez fait une requête en vertu d’un recours collectif pour obtenir des fonds, c’est fini. Je vois déjà Legault, j’entends [Benoît] Charette, j’entends [Lionel] Carmant, je les entends tous nous dire ‘’ c’est devant les tribunaux, maintenant s’il vous plaît, on ne peut pas en parler ‘’. , a-t-il déclaré.

Me Marc Lemay, avocat criminaliste à la retraite. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Avec les informations de Andrei Audet