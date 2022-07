Un homme accusé d’avoir allumé trois incendies en une nuit à Kenora

Un homme de 43 ans de Kenora fait face à des accusations d'incendie criminel et de méfait à la suite de trois incendies qui ont eu lieu au centre-ville de Kenora le 28 juin au petit matin.

Le premier appel a été reçu peu après minuit, lorsque la police et les pompiers ont été dépêchés sur les lieux d'un incendie à l'angle de la rue Fifth South et de l'avenue Sixth South.

Pendant que les pompiers combattaient le premier feu, un autre incendie, celui d'un bâtiment situé à l'angle des rues Matheson et Second, a été signalé peu après 2 heures du matin.

La police a indiqué que tous les occupants du bâtiment ont été évacués, mais que celui-ci a été détruit par le feu.

Puis, vers 4 h 45, la police a été dépêchée dans un commerce du bloc 300 de la rue Second South pour signaler des dégâts. Pendant qu'elle répondait à cet appel, la police a été informée que deux véhicules avaient été endommagés dans le secteur, dont l'un avait été incendié.

L’accusé, un homme de 43 ans demeure en détention en attendant sa comparution pour sa remise en liberté sous caution, a indiqué la Police provinciale de l'Ontario (PPO).

Il fait face à plusieurs chefs d’accusation, notamment d’incendie criminel, de profération de menaces et de méfait.

Michelle Livingston est propriétaire du bâtiment qui abrite sa boutique Island Girl au centre-ville de Kenora, situé à côté du bâtiment qui a été détruit dans l'incendie de 2 heures du matin. Elle décrit l'incendie de l'immeuble voisin comme étant très effrayant .

Elle a été alertée de l'incendie vers 2h30, lorsqu'elle a reçu un appel d'un locataire de son immeuble qui contient aussi des logements, qui lui a rapporté qu’il y avait de la fumée et des flammes qui sortaient de l'immeuble voisin.

Mme Livingston s'est précipitée au centre-ville pour constater que les pompiers étaient déjà sur les lieux. Ils ont pu éviter que le feu ne se propage à son immeuble, bien que celui-ci ait subi quelques dégâts.

Elle s'attend à ce que l’espace laissé vacant par l’incendie reste inoccupé pour des années à venir .

Je me sens mal pour tous les gens qui ont été évacués, ce sont vos voisins, je pense à Carl, qui possède le Hungry Pug, qui fait de la nourriture délicieuse, il a perdu son commerce, c'est tout simplement dévastateur , déplore-t-elle.

Avec les informations de CBC News