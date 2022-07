Une recrudescence de la maladie mains-pieds-bouche en Ontario, selon des experts

Des pédiatres et des hôpitaux de l’Ontario tirent la sonnette d’alarme quant à une hausse des cas de la maladie mains-pieds-bouche chez des enfants et des parents en Ontario.

Ce virus se manifeste le plus souvent chez les jeunes enfants, notamment d’âge préscolaire et scolaire, explique la Dre Dina Kulik, pédiatre et fondatrice de Kidcrew Medical à Toronto. Mais j'ai vu des centaines, voire des milliers d'enfants plus âgés qui en sont atteints maintenant, et leurs parents aussi.

Cet écart des âges est inhabituel, dit-elle.

Elle remarque d’ailleurs que la maladie survient en même temps, ou parfois après une infection à la COVID-19 dans une famille.

Selon elle, il est possible qu’il s'agisse d’un symptôme post-viral de la COVID-19 ou d’une nouvelle souche de la maladie.

Les hôpitaux locaux sont également confrontés à cette augmentation.

Le Dr Kyle Vojdani, chef et directeur médical du service des urgences de l'Hôpital Michael Garron de Toronto, a déclaré dans une déclaration écrite que l'Hôpital constate une augmentation de la maladie mains-pieds-bouche chez les enfants en ce moment, en plus d'autres maladies.

Les symptômes habituels de la maladie mains-pieds-bouche fièvre

perte d’appétit

mal de gorge

malaise

lésions douloureuses dans la bouche ressemblant à des ampoules

éruption cutanée, souvent sur les mains ou les pieds Source : Santé Canada

Selon Santé Canada, la maladie est souvent peu sévère et les personnes atteintes se rétablissent en 7 à 10 jours.

Hausse d’autres maladies virales aussi

Des experts remarquent également des niveaux d’autres maladies sans précédent pour les mois d’été.

C’est comme si la saison virale de l’hiver était en train de se produire en ce moment même en juillet cet été , s’étonne le docteur Dan Flanders, pédiatre et fondateur deKindercare à Toronto.

Il indique par ailleurs ne pas se souvenir d'une époque où sa clinique recevait autant de cas de maladies virales à cette période de l'année.

Il y a probablement des centaines de virus respiratoires et de virus gastro-intestinaux qui se répandent dans toute la province , soutient-il.

Selon lui, la levée des mesures de santé publique utilisées pour prévenir le COVID-19 était essentiellement une invitation à tous ces virus saisonniers à venir prendre le relais.

