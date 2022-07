Guerre de clochers au Côté-Cour

La pièce nous plonge au coeur d'une histoire d'amants et de parents qui se déchirent. Pour donner vie à tous ces personnages, une remarquable distribution, d'une grande agilité. Les comédiennes Vicky Côté et Valérie Essiambre sont tout simplement exquises dans leur rôle de Constanza et Gianna. Chacune de leur présence sur scène, chaque réplique, a suscité les réactions des spectateurs lors de la première.

La mise en scène de Dario Larouche est rythmée, dynamique et le travail de Sophie Châteauvert à la scénographie et à la confection des costumes mérite d'être souligné. Bref, on a affaire à une production hautement divertissante.

Point de départ

L'origine de cette pièce est un texte du dramaturge italien Carlo Goldoni intitulé Un curiosi accidente. L'équipe souhaitait marier cette oeuvre à une mise en scène inspirée de la commedia dell'arte, mais comme l'indique le directeur artistique Dario Larouche dans la présentation, ce genre a appelé un travail de réécriture pour retrouver une oralité propre à une immédiateté, avec une réécriture plus radicale que prévu. Rapidement le parti pris d'un langage très québécisé s'est imposé.

Et ça fonctionne! Le langage est coloré et grivois, les accents appuyés. Les chicanes entre Hollandais, Français et Italiens du texte original de 1760 sont transposées avec brio dans un contexte bien saguenéen, faisant référence à cette guerre de clochers entre Chicoutimi, La Baie et Jonquière.

C’est à ne pas manquer!