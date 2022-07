La nouvelle bibliothèque de Charlottetown prête à accueillir le public

La bibliothèque de Charlottetown est fin prête et pourra servir ses premiers visiteurs dès le lundi 18 juillet.

C'est beau, c'est éclairé, c'est spacieux et ça sent le neuf. Cela ressemble enfin à une bibliothèque, les livres, les meubles, les ordinateurs sont prêts et nous sommes prêts , assure Beth Clinton, la bibliothécaire régionale.

Annoncée en grande pompe en 2019 , la nouvelle bibliothèque de la capitale insulaire remplace celle du centre de la Confédération. Vielle de plus de cinquante ans, elle était inappropriée aux besoins actuels. Celle-ci, flambant neuve, veut offrir une expérience nouvelle aux insulaires.

« Elle est faite pour que nos visiteurs passent plus de temps à l'intérieur. Nous ne sommes pas juste un entrepôt de livres. Nous sommes aussi un espace communautaire, et le nouvel esthétique le prouve. » — Une citation de Beth Clinton, bibliothécaire régionale

La nouvelle bibliothèque de Charlottetown a couté plus de 16 millions de dollars. Photo : Julien Lecacheur

Un lieu communautaire

L'édifice offrira de nombreuses possibilités. Outre la lecture, on y trouvera des salles de travail, un studio d'enregistrement de musique, une salle de jeux vidéos et même un café.

La nouvelle bibliothèque veut attirer les insulaires ainsi que les touristes. Selon Beth Clinton, elle sera une véritable vitrine de la culture en plein centre-ville de la capitale insulaire.

« Des croisiéristes viennent déjà aux portes. Ils sont déçus de nous voir fermés. Ce lieu va être un vrai plus pour montrer notre ville. » — Une citation de Beth Clinton, bibliothécaire régionale

De nombreux programmes pour les enfants, les adolescents et les adultes seront organisés dans des salles fermées. Photo : Julien Lecacheur

Augmenter la fréquentation

Les responsables de la bibliothèque attendent beaucoup de ce nouvel édifice. Selon eux, la fréquentation du site devrait rapidement augmenter.

Plus de 100 000 visiteurs franchissaient les portes de l'ancien bâtiment. Un nombre qui pourrait augmenter selon Beth Clinton.

« Quand une nouvelle bibliothèque est construite, sa fréquentation augmente de 50 %. La même chose est arrivée à Halifax et à Truro par le passé. » — Une citation de Beth Clinton, bibliothécaire régionale

Il sera possible de louer et de rendre des livres directement via des machines automatiques. Photo : Julien Lecacheur

Les premiers visiteurs sont attendus dès le lundi 18 juillet.

La bibliothèque sera ouverte du lundi au jeudi de 9h30 à 20h30 . Puis de 9h30 à 17h les vendredi et jeudi et enfin de 12h30 à 17h le dimanche.