La présence de la COVID-19 diminue à Winnipeg

Dans son plus récent rapport hebdomadaire sur la COVID-19, le gouvernement du Manitoba, à l'aide d’analyses des eaux usées, note une baisse générale de la présence du virus au sein de la population de Winnipeg.

Entre le 26 juin et le 2 juillet, un seul Manitobain est décédé en raison du virus, alors qu’il y en a eu 18 la semaine précédente. Ceci porte le nombre de décès total dû à la COVID-19 à 2047 personnes dans la province.

Quarante-six personnes ont été hospitalisées au cours de la semaine du 26 juin, dont sept aux soins intensifs.

Un peu plus de 83 % des Manitobains âgés de plus de cinq ans sont doublement vaccinés tandis que 55,2 % ont reçu au moins une dose de rappel. Des chiffres similaires à ceux publiés dans le rapport précédent.

Pas de deuxième dose de rappel pour la population générale

La situation du Manitoba est différente de celle des provinces de l’Est, telles que le Québec et l’Ontario, où l'on anticipe désormais une nouvelle vague d'infection.

Au Québec, une deuxième dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 est désormais accessible aux personnes âgées de 18 ans et plus, ce qui n’est pas le cas au Manitoba.

Interrogé sur la possibilité de permettre une injection supplémentaire aux Manitobains au courant de l’été, un porte-parole de la province indique par courriel qu’il n’y avait pas de mise à jour des conseils de santé publique pour le moment et que, si nécessaire, des changements seront apportés en conséquence.

Une deuxième dose de rappel est actuellement accessible aux personnes à risque de développer une forme grave de la COVID-19.

Les experts prévoient une hausse probable des infections

L'administratrice en chef de la santé publique du Canada, Theresa Tam, a récemment indiqué que même si le nombre de cas de COVID-19 est stable, les autorités sanitaires se préparent à une résurgence et exhortent les gens à recevoir leurs doses de rappel.

L'administratrice en chef de la santé publique du Canada, Theresa Tam, croit qu'à la fin de l'été ou au début de l'automne, les sous-variants BA.4 et BA.5 seront répandus au sein de la population. (archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Mme Tam a notamment affirmé que les sous-variants BA.4 et BA.5 pourraient se répandre au pays d'ici la fin de l'été ou le début de l'automne.

Pour sa part, la fondatrice d'EPI Research Inc. à Winnipeg, Cynthia Carr, croit qu’il est encore difficile de dire à quoi pourrait ressembler une nouvelle vague du virus.

Il est difficile de prédire combien de temps durera cette vague et quel sera son impact, mais [nous savons] que plus nous réduisons les barrières, plus le virus se propage , note-t-elle.

Selon elle, le port du masque à l'intérieur, la prudence dans les foules et la mise à jour des doses de vaccin cet été pourraient faire une grande différence dans la situation à l'automne.