Trois hockeyeurs de l’est ontarien à l’assaut de la LNH

L’attaquant David Goyette sera fort probablement le premier du trio à trouver preneur. Sa route vers la LNH a été ponctuée de nombreux détours.

« C’est un moment que j’ai attendu toute ma vie. J’essaie de garder la tête froide, de me distraire un peu. J’ai vraiment hâte que ce moment arrive et de savoir où je serai repêché. » — Une citation de David Goyette, attaquant des Wolves de Sudbury

Le Québécois a déménagé à Hawkesbury à l’âge de 13 ans pour ensuite traîner son équipement de hockey aux États-Unis, puis à Sudbury où il a défendu les couleurs des Wolves la saison dernière.

David Goyette se décrit comme un joueur complet et fiable défensivement, et comme un « bon passeur ». Il sait aussi marquer des buts. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

La recrue a revendiqué 73 points, dont 33 buts, en 66 matchs dans cette ville du Nord de l'Ontario. Ce rendement pourrait potentiellement lui permettre d’être sélectionné lors de la première ronde jeudi soir à Montréal.

J’ai fait tout ce que je pouvais cette année pour être repêché en première ronde. Ce serait un moment magique , dit le centre qui a parlé avec 28 des 32 formations de la LNH .

Il avoue avoir une préférence pour les Maple Leafs de Toronto, son club favori qui parlera au 25e rang. Le reste de ma famille est fan des Canadiens de Montréal. Lors des matchs Toronto-Montréal, je suis assis sur l’autre divan , raconte-t-il en riant.

Le hockey a permis à David Goyette de se promener en Amérique du Nord. Il a fréquenté six écoles différentes en six années. Photo : Wolves de Sudbury

En plus de David Goyette, un autre hockeyeur de Hawkesbury sera repêché : Maveric Lamoureux, un défenseur qui défend les couleurs des Voltigeurs de Drummondville.

Un apprentissage accéléré

Lors du repêchage de la Ligue de hockey de l’Ontario (OHL) en 2020, David Goyette avait été sélectionné au 11e rang. Juste avant lui, l’Attack d’Owen Sound avait misé sur un attaquant natif de Rockland qu’il connaît très bien, Cédrick Guindon.

Ce dernier a noirci la feuille de pointage à 59 reprises au cours des 68 matchs de sa première campagne dans la OHL , après avoir été contraint à l’inactivité en 2020-2021 en raison de la pandémie de COVID-19.

« J’ai vu ça comme une saison d’apprentissage et de développement. Vu que c’était mon année de repêchage, c’était très condensé. Il a fallu que je trouve mes aises dans l’équipe et que j’y sois confortable. » — Une citation de Cédrick Guindon, attaquant avec l' Attack d’ Owen Sound

Le principal intéressé estime avoir débloqué en deuxième moitié de saison. J’ai pris mon rythme. J’ai fait les bons choix [en ce qui a trait] à la nutrition et au sommeil. Depuis que je suis jeune, j’ai toujours su comment prendre soin de mon corps , explique le joueur de centre de 18 ans.

Cédrick Guindon se décrit comme un joueur efficace sur les 200 pieds de la patinoire. Il dit avoir travaillé sur cette facette de son jeu cette année. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Au fil de sa saison, Cédrick Guindon a constaté que l’intérêt des équipes de la LNH à son égard n'a fait qu’augmenter. Il estime avoir parlé à la moitié d’entre elles. Il s’attend à être sélectionné à partir de la troisième ronde.

C’est facile de se faire des scénarios. Certaines équipes cachent bien leur jeu, d’autres disent carrément ce qu’elles pensent de toi , dit celui qui a représenté le Canada à quelques reprises sur la scène internationale.

D’ailleurs, lorsque son nom sera prononcé au micro, on peut s’attendre à énormément de bruit dans les gradins du Centre Bell. Ses parents, son frère, sa copine et les parents de celle-ci seront présents.

Cédrick Guindon lors d'un entraînement de l'équipe canadienne à Lausanne lors des Jeux olympiques de la jeunesse (archives) Photo : CIO / Thomas Skrlj

Le colosse de L’Orignal

Dans le cas de Samuel Mayer, on pourrait le décrire comme un late bloomer, un terme utilisé dans le monde du hockey pour les athlètes au développement plus tardif.

Contrairement à ses deux compatriotes de l’est ontarien, il n’a jamais été la grande vedette ou le grand espoir dont tous les rêves sont permis. Au contraire, il a été ignoré à deux reprises au repêchage de la OHL .

Pour un défenseur, c’est parfois plus long. J’ai toujours joué compétitif. La COVID m’a un peu aidé. Je ne pense pas que j’aurais pu jouer dans la OHL [à l'automne 2020]. La saison annulée m’a permis de devenir plus long et plus confiant , explique-t-il.

Le défenseur a percé l’alignement des Petes de Peterborough cette année, devenant rapidement l’un des hommes de confiance de son entraîneur-chef.

Quand je suis arrivé au camp des Petes, je n’étais pas dans leurs plans. Il y avait déjà sept défenseurs , souligne-t-il. Je me suis dit que j’avais fait quatre heures de route pour venir ici, alors j’allais tout défoncer quand même. À la troisième journée, on m’a confirmé que j’étais dans l’équipe.

Après avoir joué avec les Hawks de Hawkesbury U18, Samuel Mayer, un gaillard de 6 pieds 3 pouces a fait le saut dans la OHL. Photo : Radio-Canada

Son pain et son beurre, c’est son jeu robuste, mais il sait apporter beaucoup plus que cela. J’étais une recrue, mais je ne jouais pas comme une recrue. J’étais sur l’avantage numérique et sur le désavantage numérique , note-t-il.

« À la fin de l’année, les coachs m’ont dit que j’avais mérité [sic] le rôle de premier défenseur. » — Une citation de Samuel Mayer, défenseur des Petes de Peterborough

Cette progression pourrait plaire à une formation de la LNH qui souhaiterait suivre de près la courbe d’apprentissage de Samuel Mayer, originaire de L’Orignal, un village d’environ 1500 âmes. Il estime qu’il pourrait trouver preneur entre les rondes cinq et sept.

J’ai eu des appels. Mon agent en a eu plus que moi. Je vais à Montréal pour avoir du fun, mais mon agent m’a dit de ne pas me faire trop d’attentes. Si mon nom ne sort pas, je n’aurai pas la tête entre les deux jambes , promet le sympathique gaillard.