Des petites salles de spectacle à la peine dans l’Est-du-Québec

C’est une baisse [d’achalandage] que je ne comprends pas trop si on se compare aux années 2018-2019. [...] On ne l’a pas vu venir , s’exclame-t-il en entrevue à Bon pied, bonne heure jeudi matin.

Yanik Élément affirme que la vente de billets de spectacle est en forte diminution depuis le début de l’été. Il explique qu’il n’avait pourtant pas de problème à remplir sa salle avant la pandémie.

« Même nos têtes d’affiche ne nous donnent pas le pouls [de la saison] dont on aurait eu besoin, c’est ça qui est un peu alarmant. » — Une citation de Yanik Élément, propriétaire de la salle de spectacle La Pointe Sec

Le directeur du Vieux Théâtre de Saint-Fabien, Alexandre St-Pierre, se dit préoccupé par cette baisse d’achalandage qui touche les petites salles. Il ne l’a toutefois pas constaté de manière dramatique dans la sienne depuis le début de la saison estivale.

Là où ça nous inquiète, c’est plus au courant de l’été, il ne faudrait pas que ça s'essouffle trop , observe-t-il.

« On se demande un peu où les gens qui avaient tant hâte de sortir se retrouvent. » — Une citation de Alexandre St-Pierre, directeur du Vieux Théâtre de Saint-Fabien

Le ROSEQ confiant

Le directeur général du Réseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec (ROSEQ), Frédéric Lagacé, confirme une certaine lenteur dans la vente des billets en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord.

« On a déjà connu des départs [de saison estivale] plus fulgurants au niveau de la vente de billets, mais on demeure confiant. [...] On s’attend à ce que la suite de l’été soit positive. » — Une citation de Frédéric Lagacé, directeur général du ROSEQ

Frédéric Lagacé souligne cependant que l’offre de spectacles est extrêmement abondante dans l’Est-du-Québec. Il faut que les salles de spectacle du territoire demeurent bien concertées , ajoute-t-il.

Des causes multiples

M. Lagacé attribue cette baisse d’achalandage dans certaines salles aux effets de la COVID qui se poursuit un peu plus que ce qu’on pensait .

Yanik Élément, de La Pointe Sec, pense que la reprise à la normale des gros festivals et des voyages à l’étranger y sont peut-être pour quelque chose.

Clairement, il y a moins de monde en Gaspésie , observe-t-il.

L’inflation et le coût de l’essence sont d’autres raisons avancées, même si Alexandre St-Pierre, du Vieux Théâtre de Saint-Fabien, explique avoir pris soin de ne pas augmenter le prix des billets.

On a mis à la disposition [du public] une panoplie de forfaits, vraiment pour être certain que [le prix des billets] ne soit pas un frein. J’ai des affiches du Vieux Théâtre qui datent du début des années 2000 et on n’a pas augmenté le prix des billets depuis ce temps-là , raconte-t-il.

Attirer le public

La question demeure pour Yanik Élément, à Saint-Maxime-du-Mont-Louis, de savoir comment attirer les spectateurs dans sa salle.

« Ne prenez pas pour acquis les petites salles qui sont là, on a besoin de vous pour rester là. Laissez-nous pas tomber. » — Une citation de Yanik Élément, propriétaire de la salle de spectacle La Pointe Sec

