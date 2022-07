COVID-19 : 16 décès supplémentaires et 37 hospitalisations de plus au Québec

La recrudescence de la COVID-19 se poursuit au Québec. La santé publique fait état, jeudi, de 37 nouveaux patients infectés par la maladie et de 16 morts de plus, portant le bilan à 15 646 décès depuis le début de la pandémie.

Au total, 1534 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19 au Québec. De ce nombre, 43 patients se trouvent aux soins intensifs, soit 3 de plus que la veille.

Selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 175 malades de la COVID-19 ont été admis à l'hôpital au cours des dernières 24 heures, tandis que 138 ont obtenu leur congé.

En point de presse jeudi matin, le directeur national de la santé publique du Québec, le Dr Luc Boileau, a reconnu que la province connaît bel et bien sa 7e vague de contamination. Elle devrait, en toute vraisemblance, commencer à s’infléchir dans les prochaines semaines , a précisé le Dr Boileau.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Québec recense jeudi 1755 nouveaux cas d'infection, ce qui porte à 1 099 766 le nombre de cas confirmés depuis février 2020. En date de mardi, le taux de positivité s'élevait à 14,5 % dans la province, signe que la propagation n'est pas contrôlée.

Plus encore, le nombre de cas recensés n'est pas représentatif de la situation, puisque l'accès aux centres de dépistage n'est possible que pour les groupes jugés prioritaires.

Actuellement, 7318 travailleurs de la santé sont absents du réseau pour des raisons liées à la COVID-19, qu'ils soient en retrait préventif, en isolement ou en attente de résultats de tests de dépistage. C'est 277 travailleurs absents de plus que la veille.

À ce jour, plus de 91 % des Québécois de 5 ans et plus ont reçu une dose de vaccin contre la COVID-19, 55 % ont reçu une troisième dose et 15 % une quatrième dose, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Le ministre de la Santé Christian Dubé, qui accompagnait le Dr Boileau en point de presse, a fait savoir que les Québécois devaient désormais faire des doses de rappel une habitude. On n'en est plus à compter les doses , a-t-il soutenu.

Le ministre a par ailleurs fait savoir que le gouvernement allait publier un arbre décisionnel afin d'aider la population à déterminer le meilleur moment pour aller chercher ladite dose de rappel.