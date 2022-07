Voyager à l’étranger avec son téléphone sans se priver de données

On a longtemps pu se passer d’un téléphone intelligent en voyage, mais la réalité nous rattrape : les restaurants, par exemple, sont de plus en plus nombreux à ne fournir qu’un code QR pour que les gens consultent leur menu. Cette solution – plus sanitaire, certes – est moins pratique pour les touristes sans accès à Internet. Et c'est sans mentionner l’utilité d’avoir au bout des doigts les horaires de bus et la carte de la ville visitée sur Plans ou Google Maps.

Les réseaux wi-fi gratuits que l’on trouve un peu partout dans les villes touristiques peuvent agir comme bouées de sauvetage, si l'on réussit à s'y connecter. Sachez toutefois que ces accès sans fil ne sont ni les plus fiables ni les plus sûrs pour les données personnelles.

La meilleure solution est parfois de se résigner à utiliser les données mobiles de son propre téléphone intelligent, ce qui peut être coûteux et donner lieu à de mauvaises surprises lorsque la facture de téléphone arrive. Voici trois options qui s’offrent à vous, et qui ne risquent pas de vous ruiner.

1- Les cartes SIM locales prépayées

Les plus

Ce n’est pas un secret, les données mobiles sont particulièrement chères au Canada. En 2020, le pays était classé au 209e rang mondial en la matière. Les aventuriers et aventurières peuvent donc espérer se procurer une carte SIM d’une entreprise de télécommunication locale pour une fraction du prix payé ici.

La carte SIM s'insère dans le téléphone intelligent. Il faut ouvrir le compartiment à l'aide d'un objet pointu. Photo : getty images/istockphoto / Andrey Popov

En Europe, par exemple, on trouve souvent des kiosques qui les vendent dans les aéroports. Et si vous êtes du genre à voyager en nomade, donc à bouger beaucoup d’un pays à l’autre, la plupart des forfaits prépayés incluent une couverture internationale, notamment dans les autres pays membres de l’Union européenne.

Une fois la carte insérée dans son compartiment, elle est prête à être utilisée.

Les moins

Par contre, vous n’êtes probablement pas la seule personne qui souhaite se procurer une carte SIM à la sortie de l’avion, l’attente peut donc être longue. Si vous pouvez patienter et vous rendre à une succursale hors de l’aéroport, vous pourriez gagner du temps, et peut-être économiser de l’argent – ce ne sont pas toutes les entreprises de télécommunication qui sont présentes là où votre avion atterrit.

Si vous êtes du genre à tout prévoir, ça peut être insécurisant d’apprendre votre nouveau numéro de téléphone seulement à destination. C’est aussi moins pratique d’avoir à le communiquer aux autres quand vous venez juste de découvrir le nouvel identifiant régional auquel vous avez affaire.

Le choix des forfaits pour les voyageuses et voyageurs est aussi souvent limité à une couverture mensuelle, et ce, même si vous avez prévu des vacances pour une seule semaine. Vous devrez tout de même payer les 10 Go de données prévues dans le forfait, même si vous ne pensez pas avoir besoin d'autant de données.

2- Les cartes eSIM

Les plus

Vous n’aurez pas à changer de numéro de téléphone, à attendre en file ou à interchanger physiquement votre carte SIM avec la eSIM.

Ce site web  (Nouvelle fenêtre) permet de trouver la meilleure eSIM pour la destination souhaitée.

Il suffit de télécharger une application – Airalo, par exemple –, de choisir sa destination puis d’installer la carte SIM virtuelle à même son téléphone.

Cette option est offerte dans 190 pays, et plusieurs forfaits de différentes durées et pour différents budgets existent.

L’application d’Airalo permet notamment de se tenir à jour sur les données et minutes utilisées, en plus d’offrir la possibilité de faire des ajouts à son forfait.

Les moins

Il faut être un minimum habile avec la technologie pour activer la carte SIM virtuelle, car elle requiert quelques manipulations dans les paramètres de téléphone peu explorés. Faire une mauvaise manipulation pourrait coûter cher en données en itinérance.

Notons tout de même que l’application offre un service d’assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en plus de tutoriels étape par étape pour vous guider dans la démarche.

Les forfaits des eSIM Card ne comprennent pas de minutes d’appel ni de textos. Il faut donc toujours utiliser Internet pour communiquer, avec des canaux comme WhatsApp ou Messenger.

3- Les ajouts (add-ons) à son forfait actuel

Les plus

Quiconque a activé ses données cellulaires lors d’une excursion hors du Canada peut en témoigner : la facture peut rapidement devenir très salée. Si vous tenez absolument à garder votre numéro de téléphone et ne pas trop vous casser la tête avec un autre service, songez à activer une extension de voyage auprès de votre opérateur de téléphone.

Se procurer ces ajouts est plutôt simple : on se connecte à son compte sur le site web de son fournisseur, et on fait une requête dans les paramètres du forfait. Selon le pays et l’entreprise avec laquelle vous faites affaire, il se pourrait que vous deviez mettre de l’argent dans un portefeuille, afin de payer les données en itinérance à l’utilisation. D’autres offrent des tarifs à la journée, parfois même sans avoir besoin de faire de démarches.

Vous n’avez pas de manipulation technique à faire une fois que vous arrivez à destination, ce qui peut être un plus non négligeable si vous êtes moins habile avec la technologie.

L’ajout dure bien souvent jusqu’à la fin du cycle mensuel, mais nous vous suggérons de contacter votre fournisseur de service pour en avoir le cœur net.

Les moins

Ces ajouts sont souvent beaucoup plus coûteux en comparaison avec la carte SIM locale et la eSIM. L’utilisation quotidienne, par exemple, tourne autour de 12 $ par jour pour les pays européens. Certains forfaits des options citées plus haut peuvent totaliser ce montant pour une semaine entière.

Il faut aussi vous assurer de l’activer au bon moment, car des opérateurs – ce n’est pas le cas de tous – peuvent parfois avoir des délais de traitement avant que l’ajout soit pleinement opérationnel.