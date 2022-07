Drogues : les défis de créer un site d’injection supervisée à l’Î.-P.-É

Pour Angele Desroches, coordinatrice chez PEERs Alliance, qui travaille auprès des gens qui souffrent de dépendance, il est temps de créer un tel site dans la province.

« Il y a des gens qui ont besoin de ce service […] et nous devons prendre ça au sérieux. C’est une question de santé publique et de droits de la personne. »

Elle croit aux bienfaits que ce projet pourrait apporter à cette population plus vulnérable.

Angele Desroches reconnaît néanmoins que ce genre d'initiative prend du temps à se concrétiser.

Je suis très optimiste quant au fait que ce projet va se concrétiser, mais je suis conscient que cela ne se produira pas demain, ajoute-t-elle.

Le projet de création de ce site de consommation supervisée et de prévention des surdoses a été annoncé par le ministre de la Santé Ernie Hudson, le printemps dernier.

Dans un courriel, le ministère de la Santé de l’île dit toujours travailler sur l’élaboration du programme qui sera offert dans ce centre.

La province serait également en train de choisir un lieu et un organisme qui serait responsable de la gestion de ce centre de consommation supervisée de la capitale insulaire.

Un coordonnateur pour le projet a été embauché en mars dernier et un comité directeur a été formé.

La date d’ouverture du centre n’a toutefois pas encore été définie.

La professeure en intervention en toxicomanie à l’Université de Sherbrooke, Marianne Saint-Jacques, souligne que le projet pourrait sauver des vies, alors que plusieurs villes au pays sont confrontées à des cas de surdoses liées au fentanyl.

« À très court terme, on améliore l'état de santé de ces gens, et on évite des décès et des problèmes de santé importants chez les consommateurs. »