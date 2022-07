Un homme sauvé de justesse d’une voiture en flammes par cinq « héros »

Une incroyable histoire d’héroïsme , estime Kerry Schmidt, sergent de la Police provinciale de l’Ontario (PPO).

Il rapporte que l’automobiliste conduisait de façon erratique . Il a dévié vers la droite puis vers la gauche avant de s’écraser dans la glissière de sécurité de l'autoroute Queen Elizabeth près de la rue Cawthra à Mississauga.

Cinq hommes à bord d’une voiture ont vu l’accident se produire.

Après seulement quelques secondes, ils ont commencé à voir de la fumée, puis des flammes, indique le sergent. Les témoins sont alors sortis de leur véhicule et ont tenté de sortir le conducteur toujours à l'intérieur de son automobile.

Les hommes ont tenté par tous les moyens d’ouvrir la porte du conducteur du véhicule avec des coups de poing et de pied.

Finalement, une personne est venue avec un marteau.

La PPO a publié sur son compte twitter une vidéo du sauvetage, enregistrée par des automobilistes.

Un des témoins a commencé à frapper la fenêtre de la voiture et a pu la fracasser. Les hommes ont alors pu tirer le conducteur hors du véhicule alors que les flammes prenaient de plus en plus d'ampleur.

« Quelques secondes plus tard, la voiture était complètement en proie aux flammes. » — Une citation de Kerry Schmidt, sergent de la Police provinciale de l’Ontario

La voiture était déjà en feu à l’arrivée des services d’urgence. Kerry Schmidt précise d’ailleurs qu’il ne connaît pas l’origine des flammes.

Le conducteur du véhicule a repris connaissance peu de temps après avoir été sauvé. Il n'a pas été blessé dans l'accident.

Sans les actions de ces cinq anges, le conducteur ne serait pas en vie aujourd'hui, soutient-il. Ils ont mis leur santé et leur bien-être à risque pour tenter de sauver cet homme.

Le sergent Kerry Schmidt a un message final pour ces cinq hommes courageux.