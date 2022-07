L’Est-du-Québec n’échappe pas à la flambée des cas de COVID-19

Le directeur national de santé publique par intérim, Luc Boileau, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ont tenu un point de presse jeudi matin. Leur dernière apparition conjointe remontait au 15 février.

Si aucune nouvelle mesure sanitaire n’a été annoncée à cette occasion, la flambée de nouveaux cas a poussé Québec à lancer aux Québécois un nouvel appel à la vigilance.

L’Est-du-Québec compose également avec une hausse des personnes infectées par le virus. Les hôpitaux de Gaspé, Sainte-Anne-des-Monts, Chandler et Maria n’accueillent désormais plus les visiteurs.

Des exceptions s’appliquent néanmoins pour les proches aidants qui doivent aller au chevet de patients. Un proche aidant est autorisé à la fois, pour un maximum de deux par tranche de 24 heures.

En entrevue à l’émission Bon pied, bonne heure! jeudi matin, le directeur régional de la santé publique en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Dr Yv Bonnier-Viger, a indiqué que cette situation est notamment attribuable à la propagation du virus au sein du personnel de la santé. Cette décision aurait été prise pour faciliter le bon roulement des activités.

Dr Bonnier-Viger dit par ailleurs avoir remarqué une augmentation des cas dans la région depuis le 19 juin. Selon lui, le nombre de personnes atteintes de la COVID-19 est désormais similaire à celui constaté en avril dernier.

L’été s'annonce donc différent des deux derniers, et ce, en raison de la présence de trois nouveaux variants : le B2.12.1, venu des États-Unis, ainsi que les B4 et B5, en provenance de l’Europe.

« La caractéristique de ces variants, c‘est d’être beaucoup plus contagieux et d’échapper à ce qu’on a construit comme système immunitaire face aux autres variants. Les gens sont plus touchés. Par contre, ces variants-là n’envoient pas plus de monde à l’hôpital. »