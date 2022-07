Un incendie majeur détruit une église de la rue Hastings à Vancouver

À 7 h jeudi, l'intersection Main et Hastings, une des intersections clés de Vancouver située dans le quartier Downtown Eastside (DTES) était toujours fermée.

Plusieurs trajets d'autobus doivent donc effectuer un détour pour contourner l'intersection.

Aucun blessé n’a été déclaré pour l’instant, mais les occupants du bâtiment à chambres individuelles avoisinant ont été évacués en raison du feu.

Celui-ci s’est déclaré vers 21 h 30 mercredi. Beaucoup de fumée noire se dégageait du deuxième étage du bâtiment de brique. Les flammes traversaient le plafond et léchaient le toit.

Une série d’incendies se sont déclarés au cours des derniers mois dans le secteur. En avril, celui du Winters Hotel a fait deux morts et a déplacé des dizaines de résidents.

Une perte pour la communauté

Vers 18 h 30 mercredi, l'église avait rassemblé ses fidèles pour une rencontre spirituelle. De la nourriture a ensuite été distribuée aux personnes présentes.

La pasteure de l’église déplore sa destruction. Je suis dévastée , dit Christina Dawson. Nous travaillons avec les personnes dans la rue, les personnes itinérantes, les pauvres, les alcooliques, les toxicomanes. On les nourrit, on leur donne des hot dogs et des soins de base.

Une ancienne ministre de l’église, Jen Allan, estime qu'elle est un élément essentiel pour la communauté du Downtown Eastside.

L’église est ici depuis 28 ans, pour la communauté c’est une source d’espoir , explique-t-elle.

Avec les informations de David P. Ball