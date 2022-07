Scaro ouvre son univers de création au grand public

Caroline Arbour exerce son métier avec passion depuis 23 ans. Elle crée des bijoux à son compte depuis son arrivée à Amos, il y a 19 ans, et s’est taillée une place de choix dans le monde de la joaillerie avec ses créations haut de gamme. Cette année, elle se sent prête à accueillir les touristes pour la première fois.

La nouveauté cette année, c’est que j’ouvre mon atelier au public, littéralement. C’est un nouvel atelier que j’ai fait l’an passé, un atelier plus créatif, parce que mon atelier est moins fait pour recevoir des gens. Et puis, il va y avoir une petite boutique et aussi, montrer c’est quoi mes inspirations. C’est pour ça que le site est aménagé en fonction de voir le feu, l’eau, tout ce qui m’inspire, qui fait que je crée des bijoux inspirés de la nature depuis 19 ans , explique-t-elle.

L'atelier créatif a été aménagé avec des matériaux recyclés ou réutilisés par la joaillière. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Une terrasse avec une pergola, un foyer, des panneaux explicatifs et un espace de repos ont été ajoutés à l’extérieur de l’atelier créatif pour accueillir les touristes pour la première fois cet été. Tout comme pour l’atelier créatif, on y retrouve l’esprit et les valeurs de Scaro, avec des matériaux recyclés et des produits locaux. Par exemple, la pergola est construite avec du mélèze de l’Abitibi. Le foyer extérieur et les panneaux ont été produits localement.

« Je veux que les gens puissent prendre un moment, parce que moi, je ressens beaucoup les choses, je suis une hypersensible, je suis une créatrice, je veux que les gens puissent se mettre un peu dans mon espace créatif, s’asseoir et regarder ce qui se passe autour. » — Une citation de Caroline Arbour, joaillière

« Il va y avoir des sculptures de deux [artistes] que j’aime beaucoup, Jacques Baril et Christelle [Bergeron]. Ces sculptures aussi vont parler. Je veux pouvoir faire des 5 à 7, des événements privés ou des événements publics », ajoute-t-elle.

Un métier méconnu

Caroline Arbour à l'oeuvre dans son atelier créatif. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Une visite chez Scaro permettra aussi de mieux comprendre tout le travail qu’il y a dans la création et la conception d’un bijou.

Les gens vont nous voir travailler. Des panneaux vont expliquer le métier. Ils vont pouvoir nous poser des questions, pouvoir voir des bijoux une fois finis mais aussi pendant le processus de fabrication. Nous, c’est vraiment tout fait à la main. Je pars de rien, de mes idées, et je sculpte soit la cire, soit directement dans le métal. Après, c’est sûr qu’il y le processus de moulage pour pouvoir faire de la production, mais tout est fait à la main. Le polissage, le sertissage, l’insertion des ailettes dans les bijoux , décrit Caroline Arbour.

Une boutique mobile

La boutique mobile de Scaro était toujours en préparation lors de notre passage, le 30 juin. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Mme Arbour a aussi transformé une vieille roulotte en boutique mobile. Celle-ci prendra place à côté de l’atelier créatif, mais elle prendra aussi la route quelques fois durant l’été.

Je vais pouvoir faire les festivals, comme le FME. C’est comme une roulotte que j’ai aménagée en boutique. Il va y avoir des bijoux, des accessoires, des produits NOC [Design] aussi de mon ami, des petites bouchées, des jus, tous bio, qui respectent mes valeurs , souligne-t-elle.

L’atelier de Scaro peut être visité gratuitement, du jeudi au samedi, de midi à 17h, durant toute la saison touristique estivale.

Une nouvelle terrasse, avec pergolas et foyer extérieur, a été aménagée pour permettre aux visiteurs de s'imprégner de la nature qui inspire Caroline Arbour. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon