Menace de grève générale illimitée cet été à la traverse de L’Isle-aux-Coudres

Les employés non brevetés de la traverse qui relie L’Isle-aux-Coudres à Saint-Joseph-de-la-Rive, dans la région de Charlevoix, ont l’intention de déclencher une grève générale illimitée le 16 juillet, à 6 h.

Le Syndicat des Métallos, qui représente les 35 travailleurs syndiqués de la traverse, a annoncé mercredi avoir transmis au Tribunal administratif du travail une proposition de services essentiels à maintenir durant la grève.

Puisque la traverse est le seul moyen de relier L’Isle-aux-Coudres à la rive nord, les employés devront assurer un service minimum durant leur grève, qui devrait se traduire par une réduction du nombre de départs quotidiens.

Les services offerts pendant le conflit seront similaires à ceux qui avaient été assurés durant les cinq journées de grève tenues depuis l'automne.

Les syndiqués non brevetés de la traverse de L'Isle-aux-Coudres ont observé cinq journées de grève à l'automne. (Archives) Photo : Radio-Canada / Francois LaRochelle

La convention collective des employés non brevetés de la traverse de L’Isle-aux-Coudres est échue depuis le mois de mars 2020. Les employés non brevetés incluent les membres d’équipage, le personnel de quai ainsi que les préposés au gardiennage et à l’amarrage.

Salaires ridicules

Les travailleurs réclament un rattrapage salarial avec leurs collègues de l’industrie afin, notamment, de favoriser la rétention de la main-d'œuvre et de mieux affronter les impacts de l’inflation.

Les salaires actuels sont ridicules, comparés au marché. Nos membres s’appauvrissent depuis 2019 et l’inflation galopante de la dernière année rend la situation encore plus intenable. L’avenir de la traverse passe par des hausses substantielles, rapidement , a indiqué dans un communiqué le président de la section locale 9599 du Syndicat des Métallos, Dave Turcotte.

Un traversier supplémentaire, le NM Svanoy, doit assurer le service entre L’Isle-aux-Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive cet été. (Archives) Photo : Twitter/StephaneLafaut (capture d'écran)

Le représentant syndical Luc Laberge affirme pour sa part que le dossier traîne depuis trop longtemps . Il invite l’employeur, la Société des traversiers du Québec (STQ), à revenir à la table de négociation rapidement pour éviter les conséquences d’une grève sur les citoyens et les commerçants de L’Isle-aux-Coudres.