Une traverse d’animaux sauvages au parc Victoria de Sherbrooke?

Selon Valérie Boisvert du regroupement, il n'est pas nécessaire de modifier le paysage actuel du parc pour accommoder la faune. Seulement, elle craint que l'étalement urbain prive un jour les animaux sauvages du bel espace dont ils bénéficient actuellement.

C'est de s'assurer qu'il y ait toujours un lien qui existe entre le parc Victoria et la nature. En ce moment, il est là le lien. La ville n'est pas complètement développée autour du parc Victoria, donc les animaux qui veulent circuler à travers le parc et se rendent dans le secteur de Beauvoir peuvent le faire, puisqu'il y a de la forêt en continu , a-t-elle expliqué au micro de Par ici l'info, jeudi.

« On a regardé une carte et on a constaté qu'à moyen et long terme, cette circulation-là ne serait plus possible s'il y a du développement qui se fait. » — Une citation de Valérie Boisvert, membre des Amis du parc Victoria

L'organisme souhaite donc travailler en amont auprès de la municipalité afin que soit garantie la protection de la faune dans ce secteur.

« On veut que les gens qui travaillent au Plan nature évaluent la possibilité de protéger un corridor écologique à long terme. » — Une citation de Valérie Boisvert, membre des Amis du parc Victoria

Un corridor écologique empêcherait les promoteurs de développer des projets de développement empiétant complètement sur la zone forestière du parc Victoria.

Nous avons estimé 100 mètres de large en regardant ce qui est nécessaire pour la faune, mais ça pourrait être un peu plus étroit ou peut-être plus large. Il y a déjà des terrains qui appartiennent à la Ville et il y a des terrains qui appartiennent à d'autres. Donc, ça serait de voir de quelle façon cette zone pourrait être conservée.

Des spécialistes de la connectivité écologique pourraient, selon les Amis du parc Victoria, se pencher sur la question et déterminer quel secteur serait le plus pertinent à conserver. On a établi un tracé, qui suit d'ailleurs les sentiers de l'Estrie déjà aménagés sur place. De plus, il y a des zones de glissement de terrain qui ne sont pas propices au développement de toute façon. Tout ça nous a fait cibler un certain corridor intéressant.