Les Manitobains qui gèrent leurs propres soins à domicile peinent à joindre les deux bouts

Le programme manitobain de soins autogérés et gérés par la famille permet aux personnes qui ont besoin de soins à domicile d'agir en tant que gestionnaires et d'embaucher leurs propres travailleurs. Elles sont environ 1000 personnes à en bénéficier au Manitoba.

Les taux fixés par la province pour l'embauche de travailleurs dans le cadre du programme sont de 21,40 $ de l'heure pour les aides-soignants et de 14,50 $ pour les aides à domicile.

Or, ces taux n'ont pas changé depuis 2012 et sont désormais insuffisants, selon les personnes qui utilisent le programme, en raison de l’inflation élevée depuis des décennies et de la pénurie de travailleurs de la santé.

D'autant plus que ces taux ne se traduisent pas en salaire net puisque les bénéficiaires sont responsables de payer pour les pensions de retraite et les déductions liées à l'indemnisation des travailleurs en cas d'accident.

Une situation qui rend l'embauche de personnes qualifiées de plus en plus ardue.

Restreints à payer eux-mêmes leurs soins

C’est une honte que nous essayons d'économiser sur des travailleurs qui veulent faire une différence dans la vie des gens , croit un bénéficiaire du programme, Vishno Gupta.

Ce dernier, âgé de 82 ans, vit avec une quadriplégie et nécessite de l'aide tant pour se lever le matin que pour se laver ou s'alimenter.

« Avec le prix de l'essence [...], si quelqu'un doit dépenser 10 $ juste pour venir ici et repartir, comment puis-je payer 20 $ de l'heure pour deux heures de service? » — Une citation de Vishno Gupta, bénéficiaire du programme de soins à domicile autogérés

Comme beaucoup de bénéficiaires du programme, M. Gupta engage trois aides-soignants réguliers par l'intermédiaire d'une agence.

Or, cette dernière demande davantage que les 21,40 $ de l'heure accordés par la province. M. Gupta doit donc payer la différence.

Malgré tout, l'octogénaire se considère comme chanceux puisqu'il peut recevoir l'aide de son fils et de sa belle-fille, avec qui il vit.

Il y a tellement d'autres personnes qui n'ont pas de famille. Comment font-ils pour s'en sortir? , se demande-t-il.

Les travailleurs payés en moyenne 14 $ de l’heure

Après les déductions obligatoires, les personnes qui utilisent le programme autogéré se retrouvent avec environ 14 $ de l'heure, en moyenne, pour payer leur personnel, soutient le coordonnateur du Centre de ressources pour la vie autonome (ILRC), Doug Lockhart.

Doug Lockhart croit que les tarifs pour les soins à domicile de la province ne sont pas compétitifs dans le contexte économique actuel. Photo : Radio-Canada / Holly Caruk

C'est franchement très embarrassant pour les gens , pense-t-il.

Le Centre pour lequel il travaille aide les gens à s'orienter dans les soins autogérés, ou gérés par la famille, et à former leur personnel.

En plus des bas salaires, le manque de personnel se fait sentir, explique le coordonnateur.

L'Office régional de la santé de Winnipeg affirme qu'environ 17 % des postes liés aux soins à domicile sont actuellement vacants. Les autorités régionales de la santé d’Interlake-Eastern et Santé-Sud estiment que, dans leurs régions, ce taux s’élève à 20 %.

La ministre de la Santé du Manitoba, Audrey Gordon, n'a pas fait de commentaire lorsqu'on lui a demandé si elle envisageait d'augmenter la somme que reçoivent les clients du programme.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré, par courriel, que la province était en train de revoir le programme de soins autogérés et gérés par la famille et d'examiner le vaste continuum des soins aux personnes âgées, sans se limiter aux foyers de soins personnels .

Cela comprend les soins communautaires, le logement avec services et les services d’aides-soignants, a indiqué la province.

Plus de besoins à venir

La directrice générale de l'organisme de défense des personnes âgées CanAge, Laura Tamblyn Watts, soutient qu'avec une population vieillissante et une pénurie de travailleurs, le système de soins de santé se dirige vers des difficultés.

Elle souhaite que le gouvernement en fasse plus pour améliorer les soins à domicile.

Nous devons investir de manière robuste dans les soins à domicile. Cela signifie de meilleurs emplois, des salaires à temps plein, des pensions et des avantages sociaux, et aussi de la formation , croit-elle.

Avec les informations d’Holly Caruk