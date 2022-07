Air Canada : pas d’animaux dans les soutes à bagages jusqu’au 12 septembre

Air Canada annonce que les nouvelles demandes pour des animaux de compagnie voyageant dans la soute à bagages des avions ne sont plus acceptées, jusqu'au 12 septembre prochain.

Le transporteur aérien justifie sa décision par les retards plus longs qu'à l'habitude aux aéroports et par des raisons de sécurité, notamment pour les animaux eux-mêmes.

Depuis quelques semaines, les compagnies aériennes et les aéroports de plusieurs régions du Canada sont aux prises avec des retards importants dans les vols et des accumulations de valises, alors que le nombre de voyageurs augmente et que les pénuries de personnel nuisent au service à la clientèle.

La décision d'Air Canada fait suite à des informations faisant état d'animaux domestiques laissés pendant plusieurs heures dans des cages parmi les bagages.

Les personnes qui souhaitent néanmoins réserver un vol et voyager avec un animal de compagnie qui ne peut pas être présent dans la cabine avec elles peuvent se renseigner auprès d'Air Canada Cargo.