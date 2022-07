Une pièce de théâtre musicale pour déconstruire le mythe de la Corriveau 

On part de la légende et on la déconstruit pour revenir au fait divers et redonner sa place à cette femme, qui était dans le fond une femme ordinaire , explique Renaud Paradis, qui incarne dans la pièce Maître Saillant, un notaire devenu défenseur de la Corriveau malgré lui, sous l’injonction des Anglais.

Selon le comédien, la pièce créée par Jade Bruneau a une résonance particulière en 2022 puisqu’elle traite de violence conjugale, de féminicide et du tribunal populaire de l’époque, qui peut se comparer à celui que l’on retrouve aujourd’hui sur les réseaux sociaux, les ragots et le bouche à oreille remplacés par les claviers.

Si la Corriveau a bel et bien reconnu avoir tué son deuxième époux Louis Étienne Dodier, elle maintiendra toujours qu’elle ne faisait que se défendre contre les mauvais traitements qu’il lui infligeait.

Un châtiment cruel et inhabituel

En plus de l'oppression exercée par le système patriarcal, la Corriveau a également été confrontée à l’ambiance qui régnait en Nouvelle-France après la conquête de la colonie du Canada par la Grande-Bretagne, puis l’instauration d’un régime militaire britannique jusqu’en 1763.

Il faut se rappeler qu’à ce moment-là, les Anglais viennent d’envahir la Nouvelle-France. Ils arrivent là en conquérants, ils veulent asseoir leur domination et imposer toutes leurs façons de faire , résume Renaud Paradis. Une démonstration de force qui déteindra également sur le châtiment réservé à la Corriveau; une exécution d’une cruauté sans nom, inconnue durant le régime français.

Après avoir été pendue, la dépouille de la femme a été exposée pendant cinq semaines dans une cage de fer très serrée pour envoyer un message à toute personne qui songeait à remettre en question l’autorité des forces anglaises en Nouvelle-France.

C’est épouvantable, les enfants allaient à l’école et ils voyaient la Corriveau qui pourrissait là. C’est aussi ce châtiment qui a participé à la faire entrer dans la légende , résume Renaud Paradis.

Une tragicomédie musicale

Malgré l’aspect macabre de la légende de la Corriveau, M. Paradis assure toutefois que le livret de la pièce, écrit par Geneviève Beaudet et Félix Léveillé, a su trouver l’équilibre entre la légèreté et l’épouvante.

On est bien conscients qu’on présente ça l’été et que les gens n’ont pas nécessairement envie de se triturer l’intérieur, donc il y a quand même beaucoup de lumière et de légèreté dans le spectacle , explique-t-il.

Le côté sombre de la pièce est aussi atténué par son volet musical très éclectique et volontairement anachronique par rapport à l’époque des faits. C'est un métissage entre quelque chose d’assez moderne et quelque chose de plus traditionnel. On peut entendre un rigodon, mais avec une batterie. On peut aussi entendre des chansons très funky, il y a vraiment toutes sortes de styles , résume Renaud Paradis.

Toute la musique a été composée par Audrey Thériault et sera interprétée par le pianiste David Terriault, ainsi que les multi-instrumentistes François Marron et Marc-André Perron. Ce dernier agit aussi à titre de directeur musical. Chaque personnage aura un moment fort dans le spectacle, en plus de participer aux chœurs, omniprésents.

En plus de Renaud Paradis et Jade Bruneau, qui interprète la Corriveau, on retrouve dans la distribution Jean Maheux, Frédérike Bédard, Frédérique Mousseau, Karine Lagueux, Simon Labelle-Ouimet et Simon Fréchette-Daoust.

La pièce La Corriveau – La soif des corbeaux est présentée du 7 au 23 juillet au Centre culturel Desjardins de Joliette; du 27 au 31 juillet au Théâtre Le Patriote de Ste-Agathe-des-Monts, ainsi que du 4 au 20 août au Carré 150, à Victoriaville.