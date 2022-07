Vente de Résolu : peu d’impact pour la scierie de Rivière-aux-Rats, selon le syndicat

Domtar, une filiale du Groupe Papier Excellence, se porte acquéreur de l'entreprise québécoise Produits forestiers Résolu. Le groupe basé en Colombie-Britannique prévoit conserver les sites de production et les niveaux d'emploi de Résolu. Le syndicat des travailleurs de l’usine de Rivière-aux-Rats, à La Tuque, n’anticipe pas de changements majeurs à la suite de cette annonce, mais reste aux aguets.

On est en attente, on va analyser la situation pour voir ce que ça peut représenter. C’est sûr qu’ordinairement, quand il y a une nouvelle acquisition, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs , a déclaré le président du syndicat de la scierie de Rivière-aux-Rats affilié à la CSN , Herman Martel, en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Comme la matière première se trouve dans la région, Herman Martel doute qu’il y aura des congédiements de travailleurs à la scierie latuquoise.

Pour nos emplois, je ne vois pas vraiment de danger. Le seul hic qu’il pourrait y avoir, c’est s’il y avait des restructurations et s’il y en avait, ce serait dans les hauts dirigeants , estime-t-il.

L'acquéreur a pris l'engagement que Résolu continuera d'exercer ses activités sous la même dénomination et que l'équipe de direction de Résolu demeurera au siège social de Montréal.

Résolu compte environ 7000 employés répartis dans une quarantaine d'installations.

Herman Martel n’est pas complètement surpris par l’annonce de cette transaction. Il fallait s’attendre à ce que Résolu soit vendue à une autre entité , dit-il.