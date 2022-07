Hausse des cas de COVID-19 : le Dr Boileau et le ministre Dubé font le point

Devant la recrudescence des infections de COVID-19 au Québec, le directeur national de la santé publique, le Dr Luc Boileau, et le ministre de la Santé, Christian Dubé, font le point sur l'évolution de la pandémie dans la province. Ils ne devraient toutefois pas annoncer l'imposition de mesures de restrictions.

Il s’agit d’un premier point de presse concernant la pandémie en un peu plus d’une semaine.

Plus tôt jeudi, le Dr Luc Boileau a souligné en entrevue à Tout un matin que l'augmentation observée des cas de COVID-19 au cours des dernières semaines n'a pas encore atteint un plateau. On espère que cette courbe va commencer à plafonner , a-t-il admis.

« Ce n'est pas quelque chose qui est facile à lire, à cause des variables. [Notamment] en ce moment, il y a beaucoup de réinfections. » — Une citation de Dr Luc Boileau, directeur national de la santé publique du Québec

La semaine dernière, le Dr Boileau indiquait que la remontée des cas de COVID-19 était majoritairement attribuable aux variants BA.2.12.1, BA.4 et BA.5, nettement plus contagieux que les versions antérieures du virus.



Mercredi, la santé publique québécoise faisait état de 1497 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19, soit 56 de plus que la veille.

On recensait également 1839 nouveaux cas d'infection, ce qui porte à 1 098 011 le nombre de cas confirmés au Québec depuis février 2020.

Lundi, le taux de positivité s'élevait quant à lui à 13,8 % au Québec, selon les plus récentes données du MSSS .

Ce nombre de cas recensés n'est toutefois pas représentatif de la situation, puisque l'accès aux centres de dépistage n'est possible que pour les groupes jugés prioritaires.