Un voilier amarré à Dartmouth après la mort des propriétaires allemands

Karl et Annemarie Frank vivaient sur leur yacht CNB 66, Escape, et avaient un blogue à propos de leurs expériences de navigation.

Le mois dernier, le couple a pris deux passagers américains quelque part dans les Caraïbes.

Vers le 9 juin, ils ont quitté les Bermudes en direction de la Nouvelle-Écosse.

Le matin du 12 juin, ils se sont heurtés à une violente tempête au large des côtes du Massachusetts, raconte Mason Wilcox, agent de la Garde côtière américaine.

Il y a eu une sorte de problème avec des pièces du gréement ce qui a causé des blessures à la dame à bord, et quand le monsieur est allé l'aider, il a aussi été blessé , explique l’agent.

Les deux passagers ont alors appuyé sur la balise d'urgence pour demander de l’aide.

Annemarie et Karl Frank ont mis cette photo d'eux sur leur page Instagram. Photo : Instargram

Les gardes-côtes ont répondu à l'appel et les marins allemands ont été emmenés au Massachusetts où ils ont été déclarés morts.Les garde-côtes sont revenus plus tard dans la journée pour secourir les deux passagers américains restés à bord de l'Escape, laissé à la dérive.

Nous n'avons pas remorqué le voilier parce que nous voulions amener les gens à terre le plus rapidement possible. Et malheureusement, remorquer un voilier aussi loin pourrait probablement causer plus de dégâts si nous allions vite , précise Mason Wilcox.

Pêcheurs de homard à la rescousse

Un marin expérimenté d'Halifax, Philip Wash, a été embauché par Leeway Marine à Dartmouth pour récupérer le yacht.

Lui et un équipage sont partis de Pubnico, il y a quelques semaines, sur un bateau de pêche au homard.

Ils ont passé des jours à chercher le voilier dans l'océan Atlantique et l'ont finalement trouvé au milieu de la nuit.

Le yacht a été retrouvé par un équipage de Pubnico, en Nouvelle-Écosse, au milieu de la nuit. Photo : Gracieuseté : Garth d'Entremont

Nous avons braqué nos lumières dessus, et il était là à dériver d’un côté et de l’autre , raconte Philip Wash.

Avant de toucher à quoi que ce soit à bord, les membres d’équipage ont pris des photos de la scène pour la compagnie d'assurance allemande et les enquêteurs.

Le yacht a ensuite été remorqué à Dartmouth Cove où il sera amarré pour une durée indéterminée.

L'enquête allemande sur l'accident, avec l'aide des gardes-côtes américains, est en cours.