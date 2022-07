Des Ontariens demandent le retrait d’un drapeau confédéré de leur communauté

Quand Jeremy Hatt a remarqué la bannière à proximité du chemin Grant Bowman, il a immédiatement pensé à appeler les élus qui représentent le quartier et la police espérant que quelque chose pourrait être fait pour le faire enlever.

Je pense qu'il ne devrait pas flotter n'importe où et qu'il n'y a vraiment pas de place pour ce symbole , souligne M. Hatt. Le voir depuis un sentier public est déconcertant .

La bannière composée d'une croix bleue sur fond rouge ornée de 13 étoiles blanches symbolise les États du Sud des États-Unis opposés à l'abolition de l'esclavage et qui se sont rebellés contre le Nord pendant la guerre de Sécession. Plus largement, elle est perçue comme l'expression de la suprématie blanche et du racisme.

Jeremy Hatt a vu la bannière en se promenant sur un sentier Photo : CBC/Jason Viau

Une interprétation que ne partage pas le propriétaire de la maison de Wheatley qui y voit un symbole de rébellion et un lien avec la guerre.

Celui-ci qui a refusé de donner son nom affirme que son drapeau est hissé sur son terrain depuis 24 ans.

Nous ne sommes pas des gens haineux , dit-il. C'est la façon dont vous percevez le drapeau .

Peu de recours

La police de Chatham-Kent et la Municipalité affirment qu'elles n'ont pas de compétence pour exiger le retrait la bannière d'une propriété privée.

Selon la sergente Lynette Hodder du service de police de Chatham-Kent, si une plainte était reçue, des agents pourraient se rendre sur place et parler avec le propriétaire de l'impact du drapeau sur la communauté.

Nous espérons qu'ils comprendraient la raison et l'enlèveraient , explique-t-elle.

« L'achat, la possession ou l'exposition d'un drapeau confédéré ou d'autres drapeaux semblables n'est pas illégal » — Une citation de sergente Lynette Hodder du service de police de Chatham-Kent

Pour le maire de Chatham-Kent, Darrin Canniff, le drapeau ne devrait pas flotter dans la municipalité.

Les municipalités de l'Ontario n'ont pas la compétence pour interdire le déploiement du drapeau confédéré. Personnellement, et je crois pouvoir parler au nom de la majorité des résidents de Chatham-Kent, je pense que les symboles de haine et d'oppression n'ont pas leur place dans notre communauté , précise-t-il dans une déclaration envoyée par courriel.

Lana Talbot du Conseil des Noirs de Windsor-Essex juge que ce drapeau est l'une des choses les plus déplorables qu'un Canadien puisse brandir. Photo : CBC/Jason Viau

De la haine pure

Pour Lana Talbot, membre du Conseil des Noirs de Windsor-Essex, rien ne justifie l'affichage de ce symbole.

Quand je pense à ce drapeau confédéré, je crois que ce n'est rien d'autre que de la haine pure, en particulier contre les Noirs , dit-elle. Nous sommes au 21e siècle et nous faisons encore des choses haineuses, des choses blessantes envers les gens qui sont venus ici .

De son côté, Peter Ijeh qui préside le comité sur la diversité de la Ville de Windsor considère le drapeau confédéré comme inacceptable et de mauvais goût .

Il raconte que récemment il a vu cette bannière sur une voiture alors qu'il circulait dans le comté d'Essex. Il explique avoir ressenti le besoin d'être immédiatement plus prudent et conscient de son environnement.

C'est quelque chose que je ne veux pas voir autour, d'autant plus que nous sommes une communauté très diversifiée , conclut-il.

L'année dernière, le NPD fédéral a déposé le projet de loi C-229 qui vise à modifier le Code criminel. Il prévoit notamment l'interdiction des symboles de haine, dont le drapeau confédéré. Le projet de loi est passé en première lecture en février, mais n'a pas été adopté par la Chambre des communes.

Avec des informations de CBC