Une nouvelle PDG nommée à la tête du CIUSSS MCQ

Mme Petitclerc travaille actuellement dans la région de Québec, au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale. Elle est directrice générale adjointe soutien, administration et performance. Elle est aussi directrice des projets majeurs organisationnels et immobiliers ainsi que de la qualité, évaluation, performance et éthique.

Natalie Petitclerc deviendra la PDG du CIUSSS MCQ au mois d'août 2022. Photo : LinkndIn

La nomination de Natalie Petitclerc survient alors que les cas de COVID sont en hausse et que les urgences débordent sur le territoire. Le CIUSSS est aussi encore aux prises avec d’importants problèmes de pénurie de main-d'œuvre.

Natalie Petitclerc succédera ainsi à Carol Fillion qui a quitté ses fonctions au début juillet. M. Fillion était en poste depuis trois ans. Son mandat a notamment été marqué par la pandémie de COVID-19 et le manque de personnel.