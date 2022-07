1100 km et des décennies plus tard, la route Translabradorienne est enfin achevée

Mardi à Cartwright Junction, des ouvriers ont fini de relier deux sections de la Translabradorienne, achevant enfin la route provinciale longue 1149 km.

L’autoroute, qui va de Labrador Straits jusqu’à Labrador Ouest, à la frontière entre le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador, est maintenant entièrement pavée.

Les travailleurs finissent d'asphalter la route Translabradorienne, le 5 juillet 2022 à Cartwright Junction, au Labrador. Photo : CBC / Heidi Atter

L'ambitieux projet d'allongement du premier tronçon de l'autoroute avait été annoncé en 1997. Il comprenait trois phases : des améliorations à la route entre Happy Valley-Goose Bay et Labrador Ouest; la construction d'une route de gravelle, à deux voies, entre Red Bay et Cartwright Junction; et un tronçon à deux voies, en gravier aussi, entre Happy Valley-Goose Bay et Cartwright Junction.

Lisa Dempster, la ministre des Affaires labradoriennes à Terre-Neuve-et-Labrador, s'est rappelé que sa communauté avait enfin été connectée au reste du monde lorsque cette route s'y est rendue le 10 décembre 2001. Cela a immédiatement amélioré leur qualité de vie, a-t-elle déclaré.

La premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, a affirmé dans un communiqué mardi que le gouvernement avait compris les avantages qu’une autoroute entièrement asphaltée apporterait aux communautés du Labrador .

Elvis Loveless, le ministre des Transports et de l'Infrastructure, était sur les lieux mardi et a quant à lui parlé d'un moment de fierté .

Des travailleurs célèbrent le 5 juillet 2022 l'achèvement de la route Translabradorienne, à Cartwright Junction au Labrador. Photo : CBC / Heidi Atter

Une célébration pour souligner l’événement doit avoir lieu vers la fin de l’été, selon la province.

Selon le gouvernement provincial, près d'un milliard de dollars ont été investis pour construire et paver cette route depuis 1997, dont 230 millions dans les six dernières années.