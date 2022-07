Incendie à la boulangerie Toujours Dimanche de Matane

L'incendie a été maîtrisé vers 20 h 45, mais la fumée qui s'en est dégagée a forcé l'évacuation préventive de la cinquantaine d’occupants de la résidence pour personnes âgées le Carré Saint-Jérôme, adjacent à l'édifice.

L’incendie a toutefois été limitée à sa pièce d’origine et il n'y a eu aucun blessé selon Johnatan Brunet, directeur du Service de sécurité publique de Matane.

Début de la liste Album photo de 5 éléments. Passer la liste? Aller à l'image 0 La résidence pour personnes âgées, le Carré Saint-Jérôme, a été évacuée par mesure préventive. Aller à l'image 1 Un incendie s’est déclaré mercredi en soirée dans la cuisine de la boulangerie Toujours Dimanche Aller à l'image 2 Un incendie s’est déclaré mercredi en soirée dans la cuisine de la boulangerie Toujours Dimanche Aller à l'image 3 Un incendie s’est déclaré mercredi en soirée dans la cuisine de la boulangerie Toujours Dimanche Aller à l'image 4 La cinquantaine de résidents a été prise en charge rapidement par les autorités. 1 / de 5 La résidence pour personnes âgées, le Carré Saint-Jérôme, a été évacuée par mesure préventive. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 5 La résidence pour personnes âgées, le Carré Saint-Jérôme, a été évacuée par mesure préventive. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Image 2 de 5 Un incendie s’est déclaré mercredi en soirée dans la cuisine de la boulangerie Toujours Dimanche Photo : Radio-Canada / Catherine Charest

Image 3 de 5 Un incendie s’est déclaré mercredi en soirée dans la cuisine de la boulangerie Toujours Dimanche Photo : Radio-Canada / Catherine Charest

Image 4 de 5 Un incendie s’est déclaré mercredi en soirée dans la cuisine de la boulangerie Toujours Dimanche Photo : Radio-Canada / Catherine Charest

Image 5 de 5 La cinquantaine de résidents a été prise en charge rapidement par les autorités. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes Fin de la liste Album photo de 5 éléments. Retour au début de la liste?

La majorité des résidents évacués ont été pris en charge par leur famille, mais cinq d'entre eux reçoivent l'assistance de la Croix-Rouge.

On parle de 45 à 50 résidents qui sont actuellement pris en charge par les responsables et les familles des résidents. Donc tout le monde est en sécurité et pris en charge , a précisé M. Brunet.

Les locataires au second étage de la boulangerie ont aussi été évacués.

Les pompiers sont toujours sur les lieux afin de s'assurer qu'ils sont sécuritaires à la réintégration.

Un enquêteur incendie est sur place pour déterminer les causes du sinistre qui ne sont pas identifiées pour l’instant.

La rue principale du centre-ville, la rue St-Jérôme, demeure fermée à la circulation.