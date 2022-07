L’érablière Sigewigus de Gespeg est inaugurée

Le produit sera en vente au marché public de Gaspé dès cette fin de semaine et sera ensuite disponible au Site d’interprétation micmac de Gespeg.

La coordonnatrice de l’érablière, Claudie Carignan, explique que l'établissement souhaite par la suite approcher les marchés locaux et étendre ses points de vente un peu plus loin sur le territoire.

Parmi les produits qui seront éventuellement proposés par l’érablière, on retrouve le beurre d’érable, le sucre granulé d’érable, le caramel d’érable, des noix enrobées d’érable ainsi que des tartes au sucre. L’entreprise propose aussi du sirop d’érable dans trois différents formats.

Depuis très longtemps, c’est un projet qu'avait en tête la communauté de Gespeg, mais ça fait réellement deux ans qu’on produit du sirop d’érable à l’érablière , relate Mme Carignan.

De son côté, le chef de la Nation Micmac de Gespeg, Terry Shaw, explique qu’il pense à ce projet depuis 2003, alors qu’il travaillait dans l’industrie forestière.

Le chef de Gespeg, Terry Shaw, photographié lors de l'inauguration de l'érablière Sigewigus. Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

Pour sa première année de production, l’érablière Sigewigus a produit 27 barils de sirop. L’année passée, c’était la première année où la tubulure était installée et qu’on a pu récolter l’eau d’érable puis la bouillir , raconte Claudie Carignan.

Avant d’en arriver là, la compagnie a dû passer par plusieurs étapes : des inventaires forestiers, des demandes de permis, des études de marché et la recherche de financement.

Par la suite, les responsables ont dû construire une cabane à sucre, former leurs employés et travailler sur la mise en marché. Depuis mars, on est dans le développement de l’image de marque avec le logo, l’étiquette, l’emballage et le choix des produits dérivés qu’on veut produire , ajoute la coordonnatrice.

L’érablière située à plusieurs kilomètres derrière le centre administratif de la Nation Micmac compte pour l’instant 7 000 entailles, mais possède la possibilité forestière de 15 000 entailles.

« Ce n’est pas considéré comme une très grosse production, mais on vise beaucoup la transformation de nos produits donc ça va être un projet assez ambitieux. » — Une citation de Claudie Carignan, coordonnatrice de l’érablière Sigewigus

De plus, il est important pour l’érablière de faire rayonner la culture mi'gmaq à travers l’image de marque. Par exemple, les produits porteront des noms issus de cette langue.

Pour emballer certaines denrées, un imprimé fait d’écorce de bouleau a aussi été choisi. À l’époque, les Mi'gmaq emballaient leur sucre d’érable dans des cônes fabriqués en écorce de bouleau en raison de ses propriétés de conservation.

Les gens vont poser des questions parce que ce sont des produits de l'érable dans de l’écorce de bouleau, mais c’est exactement ce qu’on veut pour piquer leur curiosité et faire parler de la culture mi'gmaq à travers nos produits , confie Claudie Carignan.

Le chef Shaw estime que l’érablière est un superbe projet pour sa communauté qui mettra un bon produit de l'avant. C’est un bon sucre. Je n’ai jamais rencontré de gens qui n’aiment pas le sirop d’érable! C’est vraiment un produit qu’on devrait exploiter de plus en plus, mais de façon durable.

Lors de l'inauguration, un membre de la communauté, Tim Adams, a joué de la musique traditionnelle. Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

Bien que l’initiative soit attendue depuis des années, le financement nécessaire pour la lancer a longtemps manqué à l'appel. Peu avant la pandémie, diverses instances comme Développement économique Canada (DEC), le Secrétariat aux affaires autochtones, Ressources naturelles Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada ont finalement fourni des fonds. La somme, qui totalise environ 800 000 dollars, a permis au projet d’enfin aller de l’avant.

« Ce sont des fonds que nous avons grandement appréciés, parce que surtout dans la période de COVID-19, [dépenser des sous de] la Nation n'est pas facile et c’est un peu se mettre à risque. » — Une citation de Terry Shaw, chef de la Nation Micmac de Gespeg

Le chef affirme que le développement de la communauté, notamment dans les secteurs de la pêche et du tourisme, a été affecté durant la crise sanitaire. Pour nous, l’érablière, c’est un autre moyen d’aller chercher des revenus et on a pu le développer avec l’aide d’un soutien financier.

Il est aussi dans les plans de l'équipe en place d’organiser des repas de cabane à sucre dans les locaux du centre administratif ainsi que des visites de la cabane à sucre.

Avec les informations de Guillaume Whalen et Isabelle Lévesque