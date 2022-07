Nouvelle vocation à venir au Manoir du Saguenay

Le Manoir du Saguenay, un bâtiment historique situé dans le secteur d’Arvida et propriété de Rio Tinto, pourrait avoir une nouvelle vocation sous peu.

La multinationale a l’intention de prendre une décision au cours des prochaines semaines concernant ce bâtiment, qui est maintenant vide.

Il y a un an, un comité de citoyens, de représentants de la compagnie et d’élus a été formé et, après plusieurs rencontres, leurs travaux sont maintenant terminés.

Rio Tinto a mandaté la firme Transfert Environnement pour produire un rapport et des recommandations. Ce rapport devrait être publié cet automne.

D’ici là, Rio Tinto se dit ouverte à toutes sortes de possibilités. L’entreprise ne peut dire si elle cédera le bâtiment ou si elle le vendra.

Considérant l’importance du Manoir du Saguenay pour la communauté d’Arvida, nous avons entamé l’an dernier une réflexion en collaboration avec la communauté vraiment pour identifier les différentes options qui vont permettre de préserver le patrimoine historique du Manoir du Saguenay, le mettre en valeur tout en étant compatible avec nos objectifs d’affaires , mentionne la porte-parole de Rio Tinto, Malika Cherry.

Le conseiller municipal du secteur, Carl Dufour, soutient que les gens ont encore en tête les belles années du Manoir du Saguenay.

C’était un hôtel. On pouvait y séjourner. Il y avait la fameuse salle à manger qui a été très très populaire avec de nombreux mariages. Il y a une forte pression de la population qui voudrait retrouver ces éléments-là à l’intérieur du Manoir du Saguenay , indique Carl Dufour.

D’autres projets en route

Un autre immeuble de Rio Tinto, qui était autrefois un centre administratif, a été vendu il y a quelques mois. Il est situé sur la rue Davis à Arvida.

C’est l’homme d’affaires Marc St-Gelais qui en a fait l’acquisition. Il caresse un projet de 3 millions de dollars.

L'homme d'affaires Marc St-Gelais a fait l'acquisition de cette bâtisse située dans le Carré Davis à Arvida. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Il souhaite implanter plusieurs services dans ces locaux. Rio Tinto louera d’ailleurs un espace pour son service des communications.

Nous avons signé un bail avec Rio Tinto pour les relations publiques. On est en train de faire l’intérieur puis en arrière, ça va être une garderie. Dans l’autre partie, on est en train de travailler pour de la restauration , énumère M. St-Gelais.

Chose certaine, à quatre ans du centenaire de l’ancienne ville d’Arvida, la préservation des bâtiment qui ont marqué l’histoire revêt une importance particulière.

Un comité sera d’ailleurs formé sous peu pour organiser les festivités de 2026.

D’après les informations de Mélyssa Gagnon