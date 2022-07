Trois chansons contestées de Michael Jackson retirées des plateformes

Breaking News, Monster et Keep Your Head Up apparaissent dans la compilation Michael, sortie en 2010, un an et demi après la mort par arrêt cardiaque du roi de la pop .

Certains fans soutiennent que la voix sur ces morceaux appartient en fait au chanteur américain Jason Malachi, ce que Sony dément.

La maison de disques et les ayants droit ont expliqué avoir décidé de retirer ces chansons car il s'agissait de la plus simple et de la meilleure façon de laisser ces débats derrière nous, pour de bon .

Cette décision n'a rien à voir avec l'authenticité de ces titres, ont-ils assuré dans un communiqué commun.

Les sept autres titres de la compilation restent disponibles.

Michael était présenté comme un album contenant des chansons inédites, sur lesquelles l'icône de la pop aurait travaillé en 2007.

Mais certains de ses fans inconditionnels, et même des membres de sa famille, avaient exprimé leurs doutes, forçant Sony à défendre l'authenticité de la voix.

Selon le site TMZ, Jason Malachi avait reconnu les faits en 2011 dans une publication Facebook – son agent avait ensuite affirmé que le message était falsifié.