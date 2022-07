Roberto Stéa est candidat pour le Parti conservateur du Québec dans Duplessis.

C'est le tout premier candidat annoncé dans cette circonscription de l'est de la Côte-Nord jusqu'à présent.

Le chef du PCQ , Éric Duhaime, s'est déplacé à Sept-Îles mardi pour en faire l'annonce.

Éric Duhaime est de passage à Sept-Îles pour faire l'annonce de son candidat, Roberto Stéa. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Pour Roberto Stéa, un Septilien d'origine de 55 ans, qui travaille actuellement chez Hydro-Québec, cette candidature est un saut en politique.

M. Stéa a fait ses études universitaires en géographie et aménagement à Chicoutimi. Au cours de sa carrière, il a travaillé pour la Société du Plan Nord, à la desserte maritime de la Basse-Côte-Nord et de l'île d'Anticosti, à la SADC , à l'association touristique régionale (ATR), comme fonctionnaire au gouvernement fédéral dans le domaine du développement économique et il a aussi œuvré à la Corporation de développement économique montagnaise (CDEM).

Les objectifs du candidat

Roberto Stéa espère remettre entre les mains des Nord-Côtiers le contrôle de leurs ressources, comme les produits du Saint-Laurent.

« Ce n'est pas normal aujourd'hui qu'à Sept-Îles [...] on dise à la blague qu'il faut que tu sortes tes REER pour te taper un bon souper de crabes avec ta famille. » — Une citation de Roberto Stéa, candidat pour le Parti conservateur du Québec dans Duplessis

Freiner l'exode des jeunes de la région et améliorer les accès routiers de la Côte-Nord font également partie des objectifs du candidat.

Celui-ci soutient entretenir de bonnes relations avec les communautés autochtones de la région. J'ai envie aussi de représenter les nations autochtones , a-t-il lancé lors de son annonce au centre des congrès Disco Flash à Sept-Îles.

Le PCQ en faveur d'un pont sur la rivière Saguenay

Éric Duhaime a pris un moment après l'annonce de son candidat pour répondre aux questions des citoyens. Quelques-uns d'entre eux ont exprimé leur inquiétude face à leur représentation à l'Assemblée nationale.

S'il est élu, un des objectifs de Roberto Stéa est de mieux faire connaître la circonscription de Duplessis au Salon bleu, une circonscription qu'il juge comme étant un vaste comté qui est méconnu .

L'annonce s'est faite au centre des congrès Disco Flash à Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Par ailleurs, à la suite d'une question d'un citoyen, le chef du PCQ a affirmé qu'il appuie la construction d'un pont à l'embouchure de la rivière Saguenay.

« Ce n'est pas normal que vous n'ayez pas de lien direct avec le reste du Québec. » — Une citation de Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec

Éric Duhaime a l'espoir que le PCQ fasse une percée dans Duplessis, une circonscription qui a été détenue par le Parti Québécois (PQ) dans les dernières années.

De son côté, Roberto Stéa invite la population de la Côte-Nord à aller voter lors des prochaines élections provinciales. Lors des dernières élections, il se désole de voir que le taux de participation se chiffrait à 55 %.

« J'aimerais demander aux gens d'exercer leur droit de vote, c'est très important. » — Une citation de Roberto Stéa, candidat pour le Parti conservateur du Québec dans Duplessis

Aucun autre candidat pour l'instant dans Duplessis

La députée péquiste actuelle de Duplessis, Lorraine Richard, a annoncé en janvier dernier qu'elle ne se représenterait pas aux prochaines élections. L'élue avait alors annoncé qu'elle combattait un cancer.

Aucun candidat ou candidate n'a été nommé au PQ pour la remplacer.

Pour leur part, la Coalition avenir Québec, le Parti libéral du Québec et Québec solidaire n'ont pas annoncé de candidature dans la circonscription de Duplessis pour le moment.

Avec les informations de Félix Lebel