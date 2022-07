Alice Pelletier, de Rivière-Bleue, souffle 100 bougies

Malgré le fait qu'elle ait vu tout un siècle se dérouler devant ses yeux, une éternelle jeunesse émane du regard et du rire de Mme Pelletier, née le 6 juillet 1922.

« Je ne serais pas étonné qu’elle nous amène à 110 [ans]. Je ne serais pas étonné! » — Une citation de Réal Bossé, fils d'Alice Pelletier

Cent ans de souvenirs et d'anecdotes se sont accumulés et pourraient se raconter par milliers, comme le font si bien ses enfants qui se rappellent leur jeunesse passée sur la ferme de leurs parents à Rivière-Bleue.

Ce que je dis toujours, c’est que ma mère m’a appris à me débrouiller avec rien parce que, quand tu n'as rien et qu’il faut que tu vives, il faut que tu te débrouilles , affirme Jeannot Bossé, l'un des fils d'Alice Pelletier.

L'aînée des enfants, Lucie Bossé, souligne quant à elle le côté travaillant de sa mère.

« Elle pouvait arriver le matin et traire les vaches puis revenir et faire le déjeuner pour tout le monde autour de la table et manger. » — Une citation de Lucie Bossé, aînée des enfants d'Alice Pelletier

Tout se faisait tellement vite qu’on se disait : "comment elle prend le temps de faire ça?". Les desserts, le pain, dans ce temps-là, elle faisait le pain elle-même, et le beurre aussi. On n'achetait rien dans la maison à part la farine , poursuit-elle.

« Une femme exceptionnelle. Qui m’a ancré dans le sol où on est né et qui a fait le ciment de cette vie que j’ai fait. » — Une citation de Réal Bossé, fils d'Alice Pelletier

Cet anniversaire est un événement pour la famille, mais aussi pour le personnel de la résidence pour aînés de Témiscouata-sur-le-Lac où Mme Pelletier vit depuis trois ans maintenant.

« C’est la première fois qu’on le vit en sept ans comme propriétaire. C’est la première fois que quelqu’un a 100 ans. Donc, c’est un gros événement. » — Une citation de Amélie Bélanger, propriétaire de la Maison du lac Témiscouata

C’est important quand ils ont 100 ans, de célébrer et de fêter ça, parce que 100 ans, ce n’est pas tout le monde qui vont jusqu’à ce moment-là et Mme Bossé [Pelletier], c’est une super de bonne madame. On l’aime beaucoup , ajoute Amélie Bélanger, la propriétaire de la résidence.

Alice Pelletier a écouté avec bonheur chacun des messages lus par ses proches, avec attention et rires, y compris une lettre du premier ministre François Legault.

« J’ai tout vécu ma vie aujourd’hui. Ceux qui ont compté. Je suis heureuse parce que mes enfants sont tous ici et il ne me manque rien. » — Une citation de Alice Pelletier, centenaire

Les centenaires sont de plus en plus nombreux, mais souffler 100 bougies reste un événement important à souligne dans une famille.

Selon les dernières données de l'Institut de la statistique du Québec, la province comptait 2835 personnes âgées de 100 ans et plus en 2020.

D'après un reportage de Fabienne Tercaefs