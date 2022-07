Isabelle Nayet s’en va à Chant'Ouest

L’artiste récolte également le Prix Ronald Tremblay pour sa chanson Les ailes de papiers.

« Je ne m’attendais pas vraiment à gagner, mais je suis très contente et fière d’avoir reçu ce prix. » — Une citation de Isabelle Nayet, artiste

Olivia Vincent, qui a reçu le Prix Jean-Claude Lajoie (prix du public), et Nadia Sylvain ont également participé à ce spectacle. Les trois artistes de Polyfonik 2022 recevront toutes une bourse de 1000 $ afin de poursuivre leurs projets musicaux.

Polyfonik faisait son retour en salle devant un public de 120 spectateurs à l’auditorium du Campus Saint-Jean, à Edmonton, mercredi dernier.

Le Centre de développement musical, qui chapeaute l’événement, a indiqué par voie de communiqué être « fier du travail et de l’esprit collaboratifs mis sur place par toute l'équipe et les participantes ; Nadia, Olivia et Isabelle. »