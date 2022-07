La dernière saison des Cataractes de Shawinigan n'aura pas été de tout repos. Les derniers mois ont été parsemés de hauts et de bas. Il reste cependant difficile de dresser un bilan autre que positif après une première conquête de la coupe du président en 53 ans . Du moins, c’est le constat qu’ont fait les responsables de l’équipe réunis mercredi en conférence de presse.

Le directeur général de l’équipe, Martin Mondou, était encore sur un nuage lorsqu’il a pris la parole. L’homme était visiblement nostalgique des émotions qu’il a ressenties lors de la victoire du 11 juin dernier et de l'accueil que l’équipe a reçu lors de son retour à l’aéroport de Trois-Rivières.

Des centaines de partisans attendaient les Cataractes à l'aéroport de Trois-Rivières au moment à leur retour de Charlottetown. (Archives) Photo : Radio-Canada / Raphaël Poliquin

C’était tellement un beau moment qu’on a vécu tous ensemble quand on est rentré dans le groupe, dans le monde à Trois-Rivières, ç’a été mémorable. La parade [à Shawinigan] a été mémorable , se rappelle M. Mondou.

Même si le parcours de l'équipe a pris fin en demi-finale à la Coupe Memorial, l’organisation est très fière de l’esprit de famille qui s’est installée dans le vestiaire à l’aube des séries.

Les nombreuses blessures et l’incertitude entourant la pandémie de COVID-19 ont complexifié la saison. Toutefois, des vétérans comme Xavier Bourgault et Mavrik Bourque ont pris la situation en main et ont tiré la formation vers le haut pendant les séries.

« Gagner la coupe du président après avoir vécu les deux dernières années et demie, c’est très spécial et ça fait encore plus de bien. » — Une citation de Martin Mondou, directeur général des Cataractes

Le début d’une reconstruction

Un nouveau cycle s'amorce chez les Cataractes et l’organisation est assez enthousiaste. Une dizaine de joueurs reviendront la saison prochaine, c’est plus qu’à l’habitude. L’organisation croit que les victoires risquent de se multiplier dans le futur.

Il y a des jeunes qui vont avoir des opportunités à partir du camp d'entraînement et ça va être à eux de les saisir , mentionne M. Mondou.

Certains membres de la formation devraient faire le saut chez les professionnels. D'autres, à 20 ans, sont arrivés en fin de parcours chez les juniors. C'est le cas notamment de Pierrick Dubé et Zachary Massicotte.

Les Cataractes de Shawinigan après avoir remporté leur première coupe du président en 53 ans d'existence. (Archives) Photo : Gracieuseté : LHJMQ

Ça nous fait très mal de les voir partir. On va se concentrer sur les 10, 11 vétérans qu’on va avoir qui ont vécu quelque chose d'exceptionnel et qui vont s’assurer de préserver et même continuer à promouvoir notre culture , mentionne l'entraîneur-chef des Cataractes, Daniel Renaud.

Le prochain capitaine de l’équipe n’a toujours pas été nommé. Une décision sera prise au début de la prochaine saison. Également, une transaction sera annoncée le 1er août. Aucun détail n’a été dévoilé pour l’instant.

Des partisans gonflés à bloc

L’organisation pourra fermer ses livres cette année avec la tête tranquille. Le club est en meilleure posture qu’au lendemain des finales de 2009 et 2016.

« Tout le monde est content de porter le bleu et jaune en ce moment. » — Une citation de Daniel Renaud, entraîneur-chef des Cataractes,

L’objectif est de conserver le bassin de partisans qui a découvert le Centre Gervais Auto pendant les séries. Tout indique que l’organisation est sur la bonne voie puisqu’elle note déjà plusieurs nouveaux noms parmi les détenteurs de billets de saison.

Des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Shawinigan pour célébrer la victoire de la coupe du président. (Archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Il y a des gens qui ont découvert le produit avec beaucoup d’enchantement [...].Comparativement aux autres années, on va changer la couleur du stylo, on va passer de rouge à bleu. C’est pas mal plus le fun , confie Roger Lavergne, président des Cataractes.

Avec les informations de Katy Cloutier