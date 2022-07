Dons de sang : la sonnette d’alarme est tirée à l’échelle nationale

En 10 ans, jamais le bassin de donneurs de sang au Canada n’a été aussi bas, selon l’organisme.

Pour reconstituer les réserves nationales de sang, dont les niveaux sont aussi au plus bas, la Société canadienne du sang (SCS) lance un appel à la population.

Elle dit devoir recruter 100 000 nouveaux donneurs d’ici la fin de l’année afin de pouvoir continuer à répondre aux besoins des patients.

« Nous demandons aux gens de se renseigner, de vérifier s’ils peuvent être admissibles à donner leur sang et si c’est le cas, de bien vouloir faire ce geste. » — Une citation de Gayle Voyer, directrice associée, relations avec les donateurs, C.-B. et Yukon, Société canadienne du sang

Gayle Voyer affirme qu’il est important de vérifier son admissibilité au don de sang, car les règles fluctuent régulièrement.

Ce printemps par exemple, Santé Canada a annoncé que les hommes homosexuels, exclus jusque-là du don de sang s’ils avaient eu des relations sexuelles avec d'autres hommes dans les trois derniers mois, pourraient bientôt donner leur sang.

Depuis février, les personnes ayant vécu en Arabie saoudite et en Europe de l’Ouest (à l’exception du Royaume-Uni, de la République d’Irlande et de la France), sont aussi admissibles au don.

Malgré les besoins, certaines limitations demeurent

Selon les règles actuelles, si vous avez passé cinq ans ou plus en France ou en Irlande entre janvier 1980 et le 31 décembre 2001, vous n’êtes toujours pas admissible au don.

Même chose si vous avez passé trois mois ou plus au Royaume-Uni entre janvier 1980 et le 31 décembre 1996.

Gayle Voyer défend la posture de la Société canadienne du sang en affirmant travailler en collaboration avec Santé Canada pour réviser les règles entourant les dons de sang. Pour l’instant, l’assouplissement de ces critères n’est pas au programme, malgré des besoins criants et réitérés.

Au titre du Règlement sur le sang du Canada, les fournisseurs de sang – Héma-Québec et la Société canadienne du sang – doivent présenter à Santé Canada une demande pour toute modification de leurs processus.

Des réserves nationales excessivement basses

Actuellement, la réserve de sang pour le groupe sanguin le plus répandu au pays, le groupe O+, est de seulement 5 jours. Les globules rouge O+ peuvent être transfusés à n’importe qui ayant un facteur Rh positif.

Chez le deuxième groupe le plus courant, le groupe A+, la réserve est seulement de 6 jours.

La pandémie, mais aussi la reprise d'activités dans la vie des Canadiens depuis quelques mois et les vacances d'été font en sorte que moins de gens donnent leur sang et c’est un réel problème , indique Gayle Voyer.

En plus des efforts déployés dans les provinces et territoires, la Société canadienne du sang rappelle qu’elle dispose de 35 centres de donneurs permanents et de plus de 4000 centres de donneurs mobiles dans tout le Canada.