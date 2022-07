La Fête franco-albertaine est de retour à Nordegg

Sous la thématique De retour dans la nature, des centaines de Franco-Albertains peuvent ainsi se retrouver afin de célébrer leur communauté.

On a choisi ce thème parce qu’après deux ans de pandémie, on est de retour dans la nature. On est de retour au camping, au barbecue, on retrouve les ours aussi , explique le coordonnateur de l’événement, Aissa Laboudi.

« C’est l’excitation, c’est la joie et c’est les retrouvailles entre les festivaliers et les organisateurs. » — Une citation de Aissa Laboudi, coordonnateur, Fête franco-albertaine

Cette année, plus de 250 passeports ont été vendus. Les organisateurs s’attendent même à recevoir environ 300 personnes, un nombre satisfaisant pour eux, en ce retour en présentiel après deux ans de festivités virtuelles.

On aurait aimé avoir 500 ou 600 personnes. Je pense qu’avec la première année après la pandémie, on peut dire que c’est un retour timide. Espérons que l’an prochain on aura le double ou jusqu’à 700 personnes , dit Aissa Laboudi.

Une programmation rafraîchissante

Cette année, les organisateurs de l'événement souhaitent que les festivaliers s’amusent et profitent d'être ensemble par-dessus tout.

Jeudi, le coup d’envoi se fera avec la diffusion d’un épisode de l’émission Cow-boy urbain animé par Steve Jodoin, suivi d’une soirée karaoké menée par un groupe de musiciens en direct sur la scène.

Avant la pandémie de COVID-19, la Fête franco-albertaine s'était déroulée huit années de suite au David Thompson Resort, à Nordegg. Photo : Radio-Canada

Le vendredi et le samedi, une programmation familiale animera le site de l’événement. Mini-golf, équitation, atelier de peinture et initiation à la danse canadienne-française ne sont que quelques-unes des activités au programme. En tout, les festivaliers pourront profiter d’une quinzaine d’activités différentes.

Le vendredi et le samedi soir sont réservés pour des soirées musicales. Crystal Plamondon, Daniel Gervais, Pierre Sabourin et Christian De La Luna font notamment partie des artistes invités.

Nouveauté à la Fête : un marché

Avec son retour en personne, la Fête propose une nouveauté : le Marché francophone albertain. Pour la première fois depuis les débuts de la Fête franco-albertaine en 1989, les festivaliers auront la chance de découvrir une quinzaine d’entrepreneurs et d’artisans des quatre coins de l’Alberta.

Le marché sera ouvert les 8 et 9 juillet entre 10 h et 15 h et offrira, entre autres, des bijoux, des toiles et des livres. Les visiteurs sont encouragés à apporter de l’argent comptant s’ils veulent se procurer un cadeau unique.

Les participants sont attendus à partir de 14 h jeudi, au David Thompson Resort près de Nordegg. Il est possible de se procurer un passeport pour l'événement sur place, pour ceux qui voudraient s'y rendre à la dernière minute.